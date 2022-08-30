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Передовой опыт развития зеленых энергорынков Азии обсудят на ВЭФ-2022

Передовой опыт развития зеленых энергорынков Азии обсудят на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 30.08.2022

Передовой опыт развития зеленых энергорынков Азии обсудят на ВЭФ-2022

Седьмого сентября 2022 года в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума пройдет дискуссионная сессия "Энергия зеленых рынков Азии:... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:59

2022-08-30T10:59

2022-08-30T10:59

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 авг – Фонд Росконгресс. Седьмого сентября 2022 года в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума пройдет дискуссионная сессия "Энергия зеленых рынков Азии: подключайтесь!", посвященная активно растущим рынкам зеленого финансирования стран Азиатско-Тихоокеанского региона и возможностям России в реализации собственного энергоперехода. Мероприятие пройдет при поддержке "Газпромбанка", модератором сессии выступит первый вице-президент "Газпромбанка" Наталья Третьяк.Участники сессии обсудят, как эффективно встроить опыт зеленого финансирования в азиатских странах в российскую инвестиционную повестку. Не менее важной частью дискуссии станет обсуждение шагов, которые уже сделаны и которые еще предстоит сделать России для взаимодействия с восточными партнерами и интеграции в эти крепнущие рынки."Выбор темы сессии неслучаен. Вопросы привлечения инвестиций в проекты с конкретной экологической пользой – важная составляющая стратегии устойчивого развития России. Наша страна находится в начале пути зеленой трансформации, в то время как азиатские зеленые рынки переживают бурный рост инвестиций, повышая доступность технологий для развития чистых источников энергии. Институциональная поддержка экологических проектов позволяет снизить использование углеродных источников энергии или свести его к минимуму. „Газпромбанк“ активно поддерживает проекты, направленные на снижение негативного экологического воздействия, и планирует продолжать работу в этом направлении. В частности, банк является лидером финансирования возобновляемой энергетики в России. Кроме того, „Газпромбанк“ участвует в развитии формирующегося российского рынка углеродных единиц. В наших планах дальнейшее развитие стратегии устойчивого развития и поддержка как клиентов, так и других участников российского рынка для развития этого направления", – комментирует актуальность вопросов сессии первый вице-президент "Газпромбанка" Наталья Третьяк.Для большинства крупных азиатских стран рынки зеленого финансирования уже стали серьезным инструментом привлечения инвестиций. Так, по итогам 2021 года Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим регионом по реализации зеленых облигаций – 26% нового мирового зеленого долга. С недавнего времени эти страны активно развивают новый сегмент – рынки углеродных единиц. Системы торговли квотами на выбросы парниковых газов появились в Южной Корее, Японии, Китае, при этом китайская система может в обозримой перспективе стать крупнейшей в мире.На фоне глобальных изменений на энергетических рынках вопрос поиска баланса между развитием климатической повестки в рамках устойчивой экономики и стабильным социально-экономическим положением встает особенно остро. Страны Азии традиционно старались взвешенно подходить к планированию энергоперехода и гармоничному распределению инвестиций между новыми и традиционными отраслями.Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – "На пути к многополярному миру". Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 – на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.Все оперативные новости о подготовке ВЭФ-2022 – в официальных соцсетях Форума.Telegram: t.me/roscongressВК: Восточный экономический форум (vk.com)Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 179 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы