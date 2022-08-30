https://ria.ru/20220830/vaktsinatsiya-1813190253.html
ВОЗ призвала европейцев к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19
ВОЗ призвала европейцев к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
ВОЗ призвала европейцев к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что этой зимой число случаев заболевания COVID-19 возрастет, и призывает европейские власти проводить... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:01
2022-08-30T16:01
2022-08-30T16:04
в мире
здоровье - общество
европа
коронавирус covid-19
грипп
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ханс клюге
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ЖЕНЕВА, 30 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что этой зимой число случаев заболевания COVID-19 возрастет, и призывает европейские власти проводить одновременную вакцинацию населения против гриппа и COVID-19, заявил во вторник глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге."Ожидается, что в течение нескольких недель в Европейском регионе будет зарегистрировано 250 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии 2,5 года назад... По мере приближения осени и зимы мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания – с возрождением сезонного гриппа в Европе или без него... Мы также настоятельно призываем страны вводить вакцину против гриппа одновременно с вакциной против COVID-19, когда это возможно", - призвал он в своем обращении.Он также советует населению принимать меры для защиты себя – например, носить маски в помещении в людных местах и в общественном транспорте, хорошо проветривать помещения и регулярно мыть руки.По его информации, на прошлой неделе от COVID-19 умерли 3 тысячи европейцев, что составляет треть смертей во всем мире.
https://ria.ru/20220825/vaktsinatsiya-1812148812.html
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в мире, здоровье - общество, европа, коронавирус covid-19, грипп, воз, ханс клюге
В мире, Здоровье - Общество, Европа, Коронавирус COVID-19, Грипп, ВОЗ, Ханс Клюге
16:01 30.08.2022 (обновлено: 16:04 30.08.2022)
ВОЗ призвала европейцев к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19
Глава европейского ВОЗ Клюге призвал к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19