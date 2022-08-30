Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ призвала европейцев к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/vaktsinatsiya-1813190253.html
ВОЗ призвала европейцев к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19
ВОЗ призвала европейцев к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
ВОЗ призвала европейцев к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что этой зимой число случаев заболевания COVID-19 возрастет, и призывает европейские власти проводить... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:01
2022-08-30T16:04
в мире
здоровье - общество
европа
коронавирус covid-19
грипп
воз
ханс клюге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770498320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78e7819fcbfd704bbe5eb1a526845980.jpg
ЖЕНЕВА, 30 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что этой зимой число случаев заболевания COVID-19 возрастет, и призывает европейские власти проводить одновременную вакцинацию населения против гриппа и COVID-19, заявил во вторник глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге."Ожидается, что в течение нескольких недель в Европейском регионе будет зарегистрировано 250 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии 2,5 года назад... По мере приближения осени и зимы мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания – с возрождением сезонного гриппа в Европе или без него... Мы также настоятельно призываем страны вводить вакцину против гриппа одновременно с вакциной против COVID-19, когда это возможно", - призвал он в своем обращении.Он также советует населению принимать меры для защиты себя – например, носить маски в помещении в людных местах и в общественном транспорте, хорошо проветривать помещения и регулярно мыть руки.По его информации, на прошлой неделе от COVID-19 умерли 3 тысячи европейцев, что составляет треть смертей во всем мире.
https://ria.ru/20220825/vaktsinatsiya-1812148812.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770498320_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b97bf9b533e146503221cbde4d76ab4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, европа, коронавирус covid-19, грипп, воз, ханс клюге
В мире, Здоровье - Общество, Европа, Коронавирус COVID-19, Грипп, ВОЗ, Ханс Клюге
16:01 30.08.2022 (обновлено: 16:04 30.08.2022)
 
ВОЗ призвала европейцев к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19

Глава европейского ВОЗ Клюге призвал к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что этой зимой число случаев заболевания COVID-19 возрастет, и призывает европейские власти проводить одновременную вакцинацию населения против гриппа и COVID-19, заявил во вторник глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"Ожидается, что в течение нескольких недель в Европейском регионе будет зарегистрировано 250 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии 2,5 года назад... По мере приближения осени и зимы мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания – с возрождением сезонного гриппа в Европе или без него... Мы также настоятельно призываем страны вводить вакцину против гриппа одновременно с вакциной против COVID-19, когда это возможно", - призвал он в своем обращении.
Он также советует населению принимать меры для защиты себя – например, носить маски в помещении в людных местах и в общественном транспорте, хорошо проветривать помещения и регулярно мыть руки.
По его информации, на прошлой неделе от COVID-19 умерли 3 тысячи европейцев, что составляет треть смертей во всем мире.
Сотрудница в цехе по производству антибиотиков и противовирусных препаратов - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 17:30
В мире треть населения еще не вакцинирована против COVID-19
 
В миреЗдоровье - ОбществоЕвропаКоронавирус COVID-19ГриппВОЗХанс Клюге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала