https://ria.ru/20220830/urozhay-1813244018.html

Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор

Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор - РИА Новости, 30.08.2022

Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор

Аграрии Тюменской области обмолотили четверть полей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, погода позволяет рассчитывать на хороший урожай, сообщил... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:22

2022-08-30T18:22

2022-08-30T18:22

тюменская область

тюменская область

экономика

александр моор

россия

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ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Аграрии Тюменской области обмолотили четверть полей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, погода позволяет рассчитывать на хороший урожай, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Валовый сбор зернобобовых культур превысил 508 тысяч тонн, урожайность хорошая – свыше 28 центнеров с гектара, отметил губернатор."Специалисты говорят, что не бывает двух одинаковых уборочных кампаний. Главная особенность нынешней – хорошая погода. Она позволяет держать высокие темпы уборки и рассчитывать на достойный урожай", – заявил Александр Моор.Хозяйства региона используют 1 475 зерноуборочных комбайна, 338 сушилок зерна, в том числе 268 газифицированных. По данным департамента АПК, зерновые и зернобобовые культуры в регионе занимают 711,1 тысячи гектаров, на утро вторника убрано 180,5 тысячи гектаров, что составляет 25% от плана, в том числе 130 тысяч гектаров яровых культур, обмолот озимых полностью завершен, горох собран на 89%.

https://ria.ru/20220824/remont-1811753463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тюменская область, экономика, александр моор, россия