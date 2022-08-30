https://ria.ru/20220830/urozhay-1813244018.html
Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор
Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор - РИА Новости, 30.08.2022
Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор
Аграрии Тюменской области обмолотили четверть полей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, погода позволяет рассчитывать на хороший урожай, сообщил... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:22
2022-08-30T18:22
2022-08-30T18:22
тюменская область
тюменская область
экономика
александр моор
россия
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ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Аграрии Тюменской области обмолотили четверть полей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, погода позволяет рассчитывать на хороший урожай, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Валовый сбор зернобобовых культур превысил 508 тысяч тонн, урожайность хорошая – свыше 28 центнеров с гектара, отметил губернатор."Специалисты говорят, что не бывает двух одинаковых уборочных кампаний. Главная особенность нынешней – хорошая погода. Она позволяет держать высокие темпы уборки и рассчитывать на достойный урожай", – заявил Александр Моор.Хозяйства региона используют 1 475 зерноуборочных комбайна, 338 сушилок зерна, в том числе 268 газифицированных. По данным департамента АПК, зерновые и зернобобовые культуры в регионе занимают 711,1 тысячи гектаров, на утро вторника убрано 180,5 тысячи гектаров, что составляет 25% от плана, в том числе 130 тысяч гектаров яровых культур, обмолот озимых полностью завершен, горох собран на 89%.
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РИА Новости
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тюменская область, экономика, александр моор, россия
Тюменская область, Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Россия
Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор
Глава Тюменской области Моор заявил, что погода позволяет рассчитывать на достойный урожай