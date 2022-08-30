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Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор - РИА Новости, 30.08.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220830/urozhay-1813244018.html
Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор
Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор - РИА Новости, 30.08.2022
Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор
Аграрии Тюменской области обмолотили четверть полей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, погода позволяет рассчитывать на хороший урожай, сообщил... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:22
2022-08-30T18:22
тюменская область
тюменская область
экономика
александр моор
россия
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ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Аграрии Тюменской области обмолотили четверть полей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, погода позволяет рассчитывать на хороший урожай, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Валовый сбор зернобобовых культур превысил 508 тысяч тонн, урожайность хорошая – свыше 28 центнеров с гектара, отметил губернатор."Специалисты говорят, что не бывает двух одинаковых уборочных кампаний. Главная особенность нынешней – хорошая погода. Она позволяет держать высокие темпы уборки и рассчитывать на достойный урожай", – заявил Александр Моор.Хозяйства региона используют 1 475 зерноуборочных комбайна, 338 сушилок зерна, в том числе 268 газифицированных. По данным департамента АПК, зерновые и зернобобовые культуры в регионе занимают 711,1 тысячи гектаров, на утро вторника убрано 180,5 тысячи гектаров, что составляет 25% от плана, в том числе 130 тысяч гектаров яровых культур, обмолот озимых полностью завершен, горох собран на 89%.
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тюменская область, экономика, александр моор, россия
Тюменская область, Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Россия
18:22 30.08.2022
 
Тюменская область рассчитывает на достойный урожай, заявил Моор

Глава Тюменской области Моор заявил, что погода позволяет рассчитывать на достойный урожай

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкКолосья ржи на поле
Колосья ржи на поле - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колосья ржи на поле. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Аграрии Тюменской области обмолотили четверть полей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, погода позволяет рассчитывать на хороший урожай, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Валовый сбор зернобобовых культур превысил 508 тысяч тонн, урожайность хорошая – свыше 28 центнеров с гектара, отметил губернатор.
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"Специалисты говорят, что не бывает двух одинаковых уборочных кампаний. Главная особенность нынешней – хорошая погода. Она позволяет держать высокие темпы уборки и рассчитывать на достойный урожай", – заявил Александр Моор.
Хозяйства региона используют 1 475 зерноуборочных комбайна, 338 сушилок зерна, в том числе 268 газифицированных. По данным департамента АПК, зерновые и зернобобовые культуры в регионе занимают 711,1 тысячи гектаров, на утро вторника убрано 180,5 тысячи гектаров, что составляет 25% от плана, в том числе 130 тысяч гектаров яровых культур, обмолот озимых полностью завершен, горох собран на 89%.
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Тюменская областьТюменская областьЭкономикаАлександр МоорРоссия
 
 
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