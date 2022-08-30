https://ria.ru/20220830/ukraina-1813277266.html
СБУ заподозрила власти Измаила в воровстве гумпомощи, пишет СМИ
СБУ заподозрила власти Измаила в воровстве гумпомощи, пишет СМИ - РИА Новости, 30.08.2022
СБУ заподозрила власти Измаила в воровстве гумпомощи, пишет СМИ
Служба безопасности Украины провела в Измаиле Одесской области обыски в местных органах власти по подозрению в разворовывании гуманитарной помощи, сообщил во... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:16
2022-08-30T21:16
2022-08-30T21:29
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины провела в Измаиле Одесской области обыски в местных органах власти по подозрению в разворовывании гуманитарной помощи, сообщил во вторник Telegram-канал одесского интернет-издания "Думская" со ссылкой на источник в ведомстве.По его данным, обыски прошли в городском совете Измаила, райсовете и районной военной администрации."Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют распределение гуманитарной помощи. Не исключено, что кому-то объявят о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса (хищение)", - сказано в публикации.Отмечается, что обыски прошли на прошлой неделе, вслед за сотрудниками спецслужб в город "приедут ревизоры из Государственной аудиторской службы Украины".Также во вторник СБУ в своем Telegram-канале сообщила, что ведомство расследует возможное незаконное присвоение гуманитарной помощи высокопоставленными чиновниками в Запорожской области.Как утверждается, "обыски прошли в городском совете, областной военной администрации, на складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц".Во время обысков были выявлены вещества, похожие на наркотики, незарегистрированное огнестрельное оружие и большое количество наличности, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220830/kapital-1813261024.html
https://ria.ru/20220829/trukhanov-1812907697.html
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В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Одесская область, Запорожская область
21:16 30.08.2022 (обновлено: 21:29 30.08.2022)
СБУ заподозрила власти Измаила в воровстве гумпомощи, пишет СМИ
Думская: СБУ заподозрили власти города Измаил Одесской области в разворовывании гумпомощи