https://ria.ru/20220830/ukraina-1813277266.html

СБУ заподозрила власти Измаила в воровстве гумпомощи, пишет СМИ

СБУ заподозрила власти Измаила в воровстве гумпомощи, пишет СМИ - РИА Новости, 30.08.2022

СБУ заподозрила власти Измаила в воровстве гумпомощи, пишет СМИ

Служба безопасности Украины провела в Измаиле Одесской области обыски в местных органах власти по подозрению в разворовывании гуманитарной помощи, сообщил во... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T21:16

2022-08-30T21:16

2022-08-30T21:29

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины провела в Измаиле Одесской области обыски в местных органах власти по подозрению в разворовывании гуманитарной помощи, сообщил во вторник Telegram-канал одесского интернет-издания "Думская" со ссылкой на источник в ведомстве.По его данным, обыски прошли в городском совете Измаила, райсовете и районной военной администрации."Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют распределение гуманитарной помощи. Не исключено, что кому-то объявят о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса (хищение)", - сказано в публикации.Отмечается, что обыски прошли на прошлой неделе, вслед за сотрудниками спецслужб в город "приедут ревизоры из Государственной аудиторской службы Украины".Также во вторник СБУ в своем Telegram-канале сообщила, что ведомство расследует возможное незаконное присвоение гуманитарной помощи высокопоставленными чиновниками в Запорожской области.Как утверждается, "обыски прошли в городском совете, областной военной администрации, на складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц".Во время обысков были выявлены вещества, похожие на наркотики, незарегистрированное огнестрельное оружие и большое количество наличности, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220830/kapital-1813261024.html

https://ria.ru/20220829/trukhanov-1812907697.html

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