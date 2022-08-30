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ФРГ использует ситуацию на Украине в своих интересах, заявили в Варшаве - РИА Новости, 30.08.2022
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ФРГ использует ситуацию на Украине в своих интересах, заявили в Варшаве
ФРГ использует ситуацию на Украине в своих интересах, заявили в Варшаве - РИА Новости, 30.08.2022
ФРГ использует ситуацию на Украине в своих интересах, заявили в Варшаве
Германия пытается реализовать собственные интересы за счет ситуации на Украине, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:07
2022-08-30T12:07
в мире
германия
олаф шольц
польша
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Германия пытается реализовать собственные интересы за счет ситуации на Украине, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире Польского радио.В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений в таких вопросах, как санкции или права человека. Он сказал, что там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед, такой риск возрастает с каждым новым членом."Шольц говорил в основном об идее европейской сверхдержавы. Это не первый раз, когда Германия в то время, когда есть какой-то политический кризис, предпринимает так называемое "бегство вперед". Так было в 2015 году, так и сейчас", - сказал Кумох. "Они пытаются что-то выиграть для себя на том, что происходит вокруг Украины", - добавил он.
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в мире, германия, олаф шольц, польша, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Германия, Олаф Шольц, Польша, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:07 30.08.2022
 
ФРГ использует ситуацию на Украине в своих интересах, заявили в Варшаве

Канцелярия Дуды заявила, что Германия хочет реализовать свои интересы за счет Украины

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Германия пытается реализовать собственные интересы за счет ситуации на Украине, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире Польского радио.
В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений в таких вопросах, как санкции или права человека. Он сказал, что там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед, такой риск возрастает с каждым новым членом.
"Шольц говорил в основном об идее европейской сверхдержавы. Это не первый раз, когда Германия в то время, когда есть какой-то политический кризис, предпринимает так называемое "бегство вперед". Так было в 2015 году, так и сейчас", - сказал Кумох. "Они пытаются что-то выиграть для себя на том, что происходит вокруг Украины", - добавил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
Усиление евроинтеграции закончится разделом Европы
 
В миреГерманияОлаф ШольцПольшаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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