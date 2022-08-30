https://ria.ru/20220830/ukraina-1813099845.html

ФРГ использует ситуацию на Украине в своих интересах, заявили в Варшаве

ФРГ использует ситуацию на Украине в своих интересах, заявили в Варшаве - РИА Новости, 30.08.2022

ФРГ использует ситуацию на Украине в своих интересах, заявили в Варшаве

Германия пытается реализовать собственные интересы за счет ситуации на Украине, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:07

2022-08-30T12:07

2022-08-30T12:07

в мире

германия

олаф шольц

польша

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b95d7049e2bfba355498e6267abf8846.jpg

ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Германия пытается реализовать собственные интересы за счет ситуации на Украине, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире Польского радио.В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений в таких вопросах, как санкции или права человека. Он сказал, что там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед, такой риск возрастает с каждым новым членом."Шольц говорил в основном об идее европейской сверхдержавы. Это не первый раз, когда Германия в то время, когда есть какой-то политический кризис, предпринимает так называемое "бегство вперед". Так было в 2015 году, так и сейчас", - сказал Кумох. "Они пытаются что-то выиграть для себя на том, что происходит вокруг Украины", - добавил он.

https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html

германия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, олаф шольц, польша, украина, ситуация в днр и лнр