В Кировской области появится подразделение по поддержке туризма
В правительстве Кировской области появится подразделение по поддержке туризма и бизнеса
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Мост через реку Вятку в г. Кирове. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Новое подразделение для поддержки туризма и малого бизнеса будет создано в Кировской области, сообщил врио главы региона Александр Соколов.
Врио губернатора Кировской области во вторник выступил с обращением к общественности и депутатам регионального парламента и рассказал о социально -экономическом развитии региона на ближайший период, назвав туризм перспективным направлением.
"Исторически Кировская область – регион с глубокими корнями, богатый на культурные традиции. Это ресурс для развития региона. Пока, к сожалению, этот ресурс остаётся во многом недооценённым. Нужно быстрее заполнять ниши, которые сегодня высвобождаются на туристическом рынке: работать над созданием событийного плана, повышать уникальность региона в глазах потенциального потребителя. Туризм потянет за собой другие отрасли, прежде всего – малый бизнес: сувенирная продукция, отели, кафе, рестораны, другие сервисные услуги. Загрузить посетителями бюджетные учреждения культуры - музеи, театры. Важный фактор: к работе в сфере туризма можно привлекать молодежь", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Соколова.
По его словам, туризм – это также улучшение работы транспортной сферы, в том числе возможность повысить пассажиропоток в кировском аэропорту "Победилово".
Ожидается, что в 2022 году Кировскую область посетят не менее 330 тысяч туристов, в 2023 году прогнозируется не менее 340 тысяч. Нужно воспользоваться насыщенной событийной повесткой празднования 650-летия Кирова, чтобы в оставшееся до 2024 года время перезагрузить и значительно расширить потенциал кировского туризма. Среди приоритетных видов туризма в регионе – деловой, детский, культурно-познавательный, событийный, оздоровительный, медицинский и паломнический.
"Объем задач таков, что я принял решение создать в составе нового правительства Кировской области отдельное подразделение, отвечающее за поддержку туризма и малого бизнеса. По поддержке малого бизнеса: все посчитаем и определим четкие правила, так, чтобы эти правила в течение 5-летнего срока не могли быть изменены в худшую для предпринимателей сторону", - подчеркнул врио губернатора.