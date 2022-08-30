https://ria.ru/20220830/tsvetniki-1813126318.html

Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города

Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города - РИА Новости, 30.08.2022

Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города

Городские службы Москвы начали подготовку цветников столицы к празднованию Дня города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:50

2022-08-30T13:50

2022-08-30T13:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

новый арбат

рублевское шоссе

большой театр

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы начали подготовку цветников столицы к празднованию Дня города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Приступили к подготовке цветников к празднованию Дня города. В преддверии дня рождения столицы наши специалисты дополнят клумбы в центральных районах и вдоль основных магистралей однолетними и многолетними цветами. Еще пышнее и красочнее станут цветники у Большого театра, в Парке Победы на Поклонной горе, Пушкинском сквере, на Манежной площади, ВДНХ, Новом Арбате и вдоль проспекта Мира, Рублевского шоссе, Кутузовского и Волгоградского проспектов, Каширского шоссе", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства сообщили, что клумбы дополнительно украсят бегонии, петунии, бархатцы, лилейники, шалфей, эхинацея. Эти виды не боятся резких перепадов температур и легко переносят и дождь, и жару.

https://ria.ru/20220622/moskva-1797214109.html

новый арбат

рублевское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, новый арбат, рублевское шоссе, большой театр