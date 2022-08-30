https://ria.ru/20220830/tsvetniki-1813126318.html
Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города
Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города - РИА Новости, 30.08.2022
Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города
Городские службы Москвы начали подготовку цветников столицы к празднованию Дня города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:50
2022-08-30T13:50
2022-08-30T13:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
новый арбат
рублевское шоссе
большой театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813129099_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_2338144f993b3d83f17bf44d6fe2b64a.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы начали подготовку цветников столицы к празднованию Дня города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Приступили к подготовке цветников к празднованию Дня города. В преддверии дня рождения столицы наши специалисты дополнят клумбы в центральных районах и вдоль основных магистралей однолетними и многолетними цветами. Еще пышнее и красочнее станут цветники у Большого театра, в Парке Победы на Поклонной горе, Пушкинском сквере, на Манежной площади, ВДНХ, Новом Арбате и вдоль проспекта Мира, Рублевского шоссе, Кутузовского и Волгоградского проспектов, Каширского шоссе", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства сообщили, что клумбы дополнительно украсят бегонии, петунии, бархатцы, лилейники, шалфей, эхинацея. Эти виды не боятся резких перепадов температур и легко переносят и дождь, и жару.
https://ria.ru/20220622/moskva-1797214109.html
новый арбат
рублевское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813129099_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_70c57fe517e906e052194d5d988dcbea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, новый арбат, рублевское шоссе, большой театр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Новый Арбат, Рублевское шоссе, Большой театр