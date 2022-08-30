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Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города - РИА Новости, 30.08.2022
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Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города
Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города - РИА Новости, 30.08.2022
Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города
Городские службы Москвы начали подготовку цветников столицы к празднованию Дня города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:50
2022-08-30T13:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
новый арбат
рублевское шоссе
большой театр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы начали подготовку цветников столицы к празднованию Дня города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Приступили к подготовке цветников к празднованию Дня города. В преддверии дня рождения столицы наши специалисты дополнят клумбы в центральных районах и вдоль основных магистралей однолетними и многолетними цветами. Еще пышнее и красочнее станут цветники у Большого театра, в Парке Победы на Поклонной горе, Пушкинском сквере, на Манежной площади, ВДНХ, Новом Арбате и вдоль проспекта Мира, Рублевского шоссе, Кутузовского и Волгоградского проспектов, Каширского шоссе", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства сообщили, что клумбы дополнительно украсят бегонии, петунии, бархатцы, лилейники, шалфей, эхинацея. Эти виды не боятся резких перепадов температур и легко переносят и дождь, и жару.
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новый арбат
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общество, городское хозяйство москвы, новый арбат, рублевское шоссе, большой театр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Новый Арбат, Рублевское шоссе, Большой театр
13:50 30.08.2022
 

Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramГородские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города
Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Городские службы Москвы начали подготовку цветников ко Дню города
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы начали подготовку цветников столицы к празднованию Дня города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Приступили к подготовке цветников к празднованию Дня города. В преддверии дня рождения столицы наши специалисты дополнят клумбы в центральных районах и вдоль основных магистралей однолетними и многолетними цветами. Еще пышнее и красочнее станут цветники у Большого театра, в Парке Победы на Поклонной горе, Пушкинском сквере, на Манежной площади, ВДНХ, Новом Арбате и вдоль проспекта Мира, Рублевского шоссе, Кутузовского и Волгоградского проспектов, Каширского шоссе", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства сообщили, что клумбы дополнительно украсят бегонии, петунии, бархатцы, лилейники, шалфей, эхинацея. Эти виды не боятся резких перепадов температур и легко переносят и дождь, и жару.
Горожане на Пушкинской площади в Москве во время празднования Дня города - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 10:04Москва Сегодня: мегаполис для жизни
День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыНовый АрбатРублевское шоссеБольшой театр
 
 
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