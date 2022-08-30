https://ria.ru/20220830/tolyatti-1813257095.html
В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой
В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой - РИА Новости, 30.08.2022
В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой
Прокуратура города Тольятти организовала проверку после появления видео, на котором мужчина бьет ногой маленькую девочку, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:11
2022-08-30T19:11
2022-08-30T19:11
происшествия
тольятти
россия
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
САМАРА, 30 авг – РИА Новости. Прокуратура города Тольятти организовала проверку после появления видео, на котором мужчина бьет ногой маленькую девочку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.По информации ведомства, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина ведет за руку маленькую девочку, а затем бьет ее ногой, в результате чего ребенок падает на землю."Прокуратура Тольятти организовала по данному факту проверку, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220830/dtp-1813254817.html
тольятти
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, россия, самарская область
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область
В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой
Прокуратура Тольятти начала проверку после видео, на котором мужчина бьет ребенка ногой