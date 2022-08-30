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В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой - РИА Новости, 30.08.2022
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В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой
В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой - РИА Новости, 30.08.2022
В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой
Прокуратура города Тольятти организовала проверку после появления видео, на котором мужчина бьет ногой маленькую девочку, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:11
2022-08-30T19:11
происшествия
тольятти
россия
самарская область
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САМАРА, 30 авг – РИА Новости. Прокуратура города Тольятти организовала проверку после появления видео, на котором мужчина бьет ногой маленькую девочку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.По информации ведомства, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина ведет за руку маленькую девочку, а затем бьет ее ногой, в результате чего ребенок падает на землю."Прокуратура Тольятти организовала по данному факту проверку, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.
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происшествия, тольятти, россия, самарская область
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область
19:11 30.08.2022
 
В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой

Прокуратура Тольятти начала проверку после видео, на котором мужчина бьет ребенка ногой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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САМАРА, 30 авг – РИА Новости. Прокуратура города Тольятти организовала проверку после появления видео, на котором мужчина бьет ногой маленькую девочку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.
По информации ведомства, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина ведет за руку маленькую девочку, а затем бьет ее ногой, в результате чего ребенок падает на землю.
"Прокуратура Тольятти организовала по данному факту проверку, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.
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