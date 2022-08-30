https://ria.ru/20220830/tolyatti-1813257095.html

В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой

В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой - РИА Новости, 30.08.2022

В Тольятти прокуратура проверит мужчину, который бил ребенка ногой

Прокуратура города Тольятти организовала проверку после появления видео, на котором мужчина бьет ногой маленькую девочку, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:11

2022-08-30T19:11

2022-08-30T19:11

происшествия

тольятти

россия

самарская область

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САМАРА, 30 авг – РИА Новости. Прокуратура города Тольятти организовала проверку после появления видео, на котором мужчина бьет ногой маленькую девочку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.По информации ведомства, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина ведет за руку маленькую девочку, а затем бьет ее ногой, в результате чего ребенок падает на землю."Прокуратура Тольятти организовала по данному факту проверку, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220830/dtp-1813254817.html

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происшествия, тольятти, россия, самарская область