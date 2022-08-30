https://ria.ru/20220830/superkompyutery-1813260291.html
Кругликов: Россия и Белоруссия лидируют в использовании суперкомпьютеров
Кругликов: Россия и Белоруссия лидируют в использовании суперкомпьютеров - РИА Новости, 30.08.2022
Кругликов: Россия и Белоруссия лидируют в использовании суперкомпьютеров
Белоруссия и Россия прошли все этапы становления в качестве суперкомпьютерных держав и сегодня занимают лидирующие позиции в области использования... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:36
2022-08-30T19:36
2022-08-30T19:36
союзное государство
белоруссия
россия
технологии
евросоюз
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МИНСК , 30 авг - РИА Новости. Белоруссия и Россия прошли все этапы становления в качестве суперкомпьютерных держав и сегодня занимают лидирующие позиции в области использования суперкомпьютерных технологий, заявил гендиректор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов в ходе круглого стола "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах".Круглый стол прошел в рамках пресс-тура для журналистов двух стран, организатором которого выступил Постоянный Комитет Союзного государства, а также Национальный пресс-центр Республики Беларусь.Кругликов подчеркнул, что Белоруссия и Россия перешли к решению конкретных задач по моделированию различных процессов и явлений на основе суперкомпьютерных технологий в отраслях промышленности и социально-экономической сфере.По словам ученого, данные технологии играют важную роль и в медицине - в анализе биомедицинских изображений, при моделировании новых лекарств.Участники заседания круглого стола подчеркнули, что реализация программ Союзного государства позволила объединить усилия российских и белорусских учёных и производственников во многих областях.Так, заместитель директора по научной и инновационной работе ГНУ "Институт физики им. Б.И.Степанова" НАН Беларуси Виталий Плавский сообщил, что за время тесного сотрудничества белорусских и российских учёных были выполнены три союзные программы: "Лазерные технологии XXI века", "Прамень" и "Луч"."С российской стороны госзаказчиком было министерство промышленности и торговли, а головной организацией – научно-производственное объединение "Светлана". Эти программы касались в основном лазерной техники и микрофотоэлектроники", – отметил он.По его словам, программы Союзного государства позволили создать ряд изделий, которые нашли широкое применение. Многие из них поставляются белорусскими исполнителями в разные страны мира, прежде всего, в промышленные организации Российской Федерации."В настоящее время мы почувствовали успех этой кооперации, был создан целый ряд лазерных источников, которые мы поставляем в различные организации РФ. Все комплектующие либо белорусские, либо российские. Это нам позволяет полностью избежать санкций со стороны ЕС", - сообщил Плавский.
https://ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807595233.html
https://ria.ru/20220818/proryv-1810364497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, технологии, евросоюз
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Технологии, Евросоюз
МИНСК , 30 авг - РИА Новости. Белоруссия и Россия прошли все этапы становления в качестве суперкомпьютерных держав и сегодня занимают лидирующие позиции в области использования суперкомпьютерных технологий, заявил гендиректор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов в ходе круглого стола "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах".
Круглый стол прошел в рамках пресс-тура для журналистов двух стран, организатором которого выступил Постоянный Комитет Союзного государства, а также Национальный пресс-центр Республики Беларусь.
Кругликов подчеркнул, что Белоруссия
и Россия
перешли к решению конкретных задач по моделированию различных процессов и явлений на основе суперкомпьютерных технологий в отраслях промышленности и социально-экономической сфере.
"Например, специально разрабатывали суперкомпьютеры для решения задач в области освоения полезных ископаемых. Для промышленности актуально создание цифровых двойников, которые позволяют провести исследования различных деталей, механизмов и сократить количество брака на 69-85%", - пояснил он.
По словам ученого, данные технологии играют важную роль и в медицине - в анализе биомедицинских изображений, при моделировании новых лекарств.
"Свою лепту внесла и пандемия, мы стали активнее осваивать тему изучения изображений лёгких", – отметил Кругликов. Он добавил, что белорусские учёные и вычислители были привлечены к разработке вакцины против коронавируса.
Участники заседания круглого стола подчеркнули, что реализация программ Союзного государства позволила объединить усилия российских и белорусских учёных и производственников во многих областях.
Так, заместитель директора по научной и инновационной работе ГНУ "Институт физики им. Б.И.Степанова" НАН Беларуси Виталий Плавский сообщил, что за время тесного сотрудничества белорусских и российских учёных были выполнены три союзные программы: "Лазерные технологии XXI века", "Прамень" и "Луч".
"С российской стороны госзаказчиком было министерство промышленности и торговли, а головной организацией – научно-производственное объединение "Светлана". Эти программы касались в основном лазерной техники и микрофотоэлектроники", – отметил он.
По его словам, программы Союзного государства позволили создать ряд изделий, которые нашли широкое применение. Многие из них поставляются белорусскими исполнителями в разные страны мира, прежде всего, в промышленные организации Российской Федерации.
"В настоящее время мы почувствовали успех этой кооперации, был создан целый ряд лазерных источников, которые мы поставляем в различные организации РФ. Все комплектующие либо белорусские, либо российские. Это нам позволяет полностью избежать санкций со стороны ЕС
", - сообщил Плавский.