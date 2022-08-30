https://ria.ru/20220830/suda-1813038492.html

СКЦ разрешил выход шести судов с Украины в рамках продуктовой сделки

СКЦ разрешил выход шести судов с Украины в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 30.08.2022

СКЦ разрешил выход шести судов с Украины в рамках продуктовой сделки

Совместный координационный центр разрешил шести судам с продовольствием выйти во вторник из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T00:06

2022-08-30T00:06

2022-08-30T00:06

экономика

турция

оон

украина

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ООН, 30 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил шести судам с продовольствием выйти во вторник из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ.Движение разрешено 30 августа.Судно SEAJOY с 64 215 тоннами кукурузы пойдет из Черноморска в Испанию. Из Одессы в Испанию направится MICHALIS с 33 тысячами тонн кукурузы. В Италию из Одессы пойдет судно SIMAS с 15 тысячами тонн пшеницы.Сухогруз SAFFET AGA пойдет в Турцию из ​​Черноморска. Он повезет 3 236 тонн кукурузы. Судно "Афанасий Матюшенко" также пойдет из Черноморска в Турцию. На его борту 3 тысячи тонн пшеницы. Судно LADY ZEHMA пойдет из Черноморска в Италию с 3 тысячами тонн кукурузы.По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн. Всего на данный момент разрешено 122 рейса (67 входящих и 55 исходящих).В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220825/skts-1812201761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, турция, оон, украина