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СКЦ разрешил выход шести судов с Украины в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 30.08.2022
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СКЦ разрешил выход шести судов с Украины в рамках продуктовой сделки
СКЦ разрешил выход шести судов с Украины в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 30.08.2022
СКЦ разрешил выход шести судов с Украины в рамках продуктовой сделки
Совместный координационный центр разрешил шести судам с продовольствием выйти во вторник из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T00:06
2022-08-30T00:06
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил шести судам с продовольствием выйти во вторник из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ.Движение разрешено 30 августа.Судно SEAJOY с 64 215 тоннами кукурузы пойдет из Черноморска в Испанию. Из Одессы в Испанию направится MICHALIS с 33 тысячами тонн кукурузы. В Италию из Одессы пойдет судно SIMAS с 15 тысячами тонн пшеницы.Сухогруз SAFFET AGA пойдет в Турцию из ​​Черноморска. Он повезет 3 236 тонн кукурузы. Судно "Афанасий Матюшенко" также пойдет из Черноморска в Турцию. На его борту 3 тысячи тонн пшеницы. Судно LADY ZEHMA пойдет из Черноморска в Италию с 3 тысячами тонн кукурузы.По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн. Всего на данный момент разрешено 122 рейса (67 входящих и 55 исходящих).В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, турция, оон, украина
Экономика, Турция, ООН, Украина
00:06 30.08.2022
 
СКЦ разрешил выход шести судов с Украины в рамках продуктовой сделки

СКЦ разрешил шести судам с продовольствием выйти с Украины в рамках продуктовой сделки

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСудно
Судно - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил шести судам с продовольствием выйти во вторник из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ.
"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход шести судов, перевозящих в общей сложности 121 451 тонну зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.
Движение разрешено 30 августа.
Судно SEAJOY с 64 215 тоннами кукурузы пойдет из Черноморска в Испанию. Из Одессы в Испанию направится MICHALIS с 33 тысячами тонн кукурузы. В Италию из Одессы пойдет судно SIMAS с 15 тысячами тонн пшеницы.
Сухогруз SAFFET AGA пойдет в Турцию из ​​Черноморска. Он повезет 3 236 тонн кукурузы. Судно "Афанасий Матюшенко" также пойдет из Черноморска в Турцию. На его борту 3 тысячи тонн пшеницы. Судно LADY ZEHMA пойдет из Черноморска в Италию с 3 тысячами тонн кукурузы.
По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн. Всего на данный момент разрешено 122 рейса (67 входящих и 55 исходящих).
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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