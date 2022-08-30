https://ria.ru/20220830/stolknoveniya-1813042075.html
СМИ: в Ираке выросло число погибших в столкновениях
СМИ: в Ираке выросло число погибших в столкновениях - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ: в Ираке выросло число погибших в столкновениях
Двадцать человек погибли в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T01:08
2022-08-30T01:08
2022-08-30T01:21
в мире
ирак
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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в столице Ирака Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на медицинские источники.Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о 14 погибших в столкновениях и свыше 300 раненых.По данным СМИ, в настоящий момент в "зеленой зоне" Багдада идут ожесточенные бои между подчиняющейся ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Подразделения иракской армии введены в Багдад в качестве подкрепления для сил безопасности. Кроме того, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "зеленой зоне" Багдада.Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.
https://ria.ru/20220830/guterresh-1813039746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ирак
01:08 30.08.2022 (обновлено: 01:21 30.08.2022)
СМИ: в Ираке выросло число погибших в столкновениях
Al Jazeera: число погибших в столкновениях в Ираке выросло до 20 человек
КАИР, 30 авг - РИА Новости.
Двадцать человек погибли в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в столице Ирака Багдаде, сообщает
телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на медицинские источники.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о 14 погибших в столкновениях и свыше 300 раненых.
По данным СМИ, в настоящий момент в "зеленой зоне" Багдада
идут ожесточенные бои между подчиняющейся ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Подразделения иракской армии введены в Багдад в качестве подкрепления для сил безопасности. Кроме того, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "зеленой зоне" Багдада.
"Двадцать человек стали жертвами столкновениях в "зеленой зоне" Багдада", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака
, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.
Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.
Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.