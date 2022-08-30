https://ria.ru/20220830/stolknoveniya-1813042075.html

СМИ: в Ираке выросло число погибших в столкновениях

СМИ: в Ираке выросло число погибших в столкновениях - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ: в Ираке выросло число погибших в столкновениях

Двадцать человек погибли в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T01:08

2022-08-30T01:08

2022-08-30T01:21

в мире

ирак

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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в столице Ирака Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на медицинские источники.Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о 14 погибших в столкновениях и свыше 300 раненых.По данным СМИ, в настоящий момент в "зеленой зоне" Багдада идут ожесточенные бои между подчиняющейся ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Подразделения иракской армии введены в Багдад в качестве подкрепления для сил безопасности. Кроме того, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "зеленой зоне" Багдада.Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ирак