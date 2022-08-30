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ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ
Российские военные за время спецоперации уничтожили уже более 4,5 тысячи украинских танков, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:14
2022-08-30T13:14
2022-08-30T13:14
специальная военная операция на украине
технологии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уничтожили уже более 4,5 тысячи украинских танков, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 4539 танков ВСУ, 278 самолетов, 1837 БПЛА