https://ria.ru/20220830/spetsoperatsiya-1813117126.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ

Российские военные за время спецоперации уничтожили уже более 4,5 тысячи украинских танков, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:14

2022-08-30T13:14

2022-08-30T13:14

специальная военная операция на украине

технологии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уничтожили уже более 4,5 тысячи украинских танков, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, ситуация в днр и лнр