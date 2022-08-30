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ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/spetsoperatsiya-1813117126.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ
Российские военные за время спецоперации уничтожили уже более 4,5 тысячи украинских танков, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:14
2022-08-30T13:14
специальная военная операция на украине
технологии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уничтожили уже более 4,5 тысячи украинских танков, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:14 30.08.2022
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 4,5 тысячи танков ВСУ

Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 4539 танков ВСУ, 278 самолетов, 1837 БПЛА

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уничтожили уже более 4,5 тысячи украинских танков, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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