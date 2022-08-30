https://ria.ru/20220830/sorokina-1813238917.html
Журналистка судится с Netflix и создателями сериала "Изобретая Анну"
Журналистка судится с Netflix и создателями сериала "Изобретая Анну" - РИА Новости, 30.08.2022
Журналистка судится с Netflix и создателями сериала "Изобретая Анну"
Бывшая журналистка Vanity Fair Рейчел Уильямс подала иск о клевете против Netflix и создателей сериала "Изобретая Анну", сообщает Varierty. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:54
2022-08-30T18:54
2022-08-30T18:54
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывшая журналистка Vanity Fair Рейчел Уильямс подала иск о клевете против Netflix и создателей сериала "Изобретая Анну", сообщает Varierty. Она утверждает, что в шоу ее ложно изобразили как "неэтичного", "жадного" и "нелояльного" сноба. Ее представитель также рассказал, что после шоу девушка столкнулась с огромной негативной реакцией в Сети. В иске цитируются несколько публикаций. Одна из них — статья в New York Post. В ней говорится, что "Изобретая Анну" представляет Сорокину как "феминистскую икону", а Уильямс — как злую ведьму.Сериал "Изобретая Анну" вышел 11 февраля. Он рассказывает об аферистке Анне Сорокиной. Она родилась в подмосковном Домодедово. Потом ее семья перебралась в Германию. Ее отец был дальнобойщиком и занимался ремонтом бытовой техники. В 2013 году девушка переехала в Нью-Йорк, где выдавала себя за Анну Делви, наследницу немецкого миллионера. Она придумала эту личность, подделывала чеки, жила в роскошных отелях и носила одежду люксовых брендов. Долгое время ей удавалось обманывать кредиторов и новых знакомых. Афера была раскрыта, и в июле 2017 мошенницу арестовали.У Рейчел Анна украла 62 тысячи долларов. О пережитом опыте Уильямс рассказала в книге "Моя подруга Анна: правдивая история фальшивой наследницы".
https://ria.ru/20220830/netflix-1813181535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Netflix
Журналистка судится с Netflix и создателями сериала "Изобретая Анну"
Журналистка Уильямс подала иск о клевете против Netflix и создателей шоу "Изобретая Анну"
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Бывшая журналистка Vanity Fair Рейчел Уильямс подала иск о клевете против Netflix и создателей сериала "Изобретая Анну", сообщает
Varierty.
Она утверждает, что в шоу ее ложно изобразили как "неэтичного", "жадного" и "нелояльного" сноба. Ее представитель также рассказал, что после шоу девушка столкнулась с огромной негативной реакцией в Сети.
В иске цитируются несколько публикаций. Одна из них — статья в New York Post. В ней говорится, что "Изобретая Анну" представляет Сорокину как "феминистскую икону", а Уильямс — как злую ведьму.
Сериал "Изобретая Анну" вышел 11 февраля. Он рассказывает об аферистке Анне Сорокиной. Она родилась в подмосковном Домодедово. Потом ее семья перебралась в Германию. Ее отец был дальнобойщиком и занимался ремонтом бытовой техники.
В 2013 году девушка переехала в Нью-Йорк, где выдавала себя за Анну Делви, наследницу немецкого миллионера. Она придумала эту личность, подделывала чеки, жила в роскошных отелях и носила одежду люксовых брендов. Долгое время ей удавалось обманывать кредиторов и новых знакомых. Афера была раскрыта, и в июле 2017 мошенницу арестовали.
У Рейчел Анна украла 62 тысячи долларов. О пережитом опыте Уильямс рассказала в книге "Моя подруга Анна: правдивая история фальшивой наследницы".