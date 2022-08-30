https://ria.ru/20220830/soglashenie-1813196132.html

Германия предложила приостановить соглашение о визовом режиме с Россией

Германия предложила приостановить соглашение о визовом режиме с Россией - РИА Новости, 30.08.2022

Германия предложила приостановить соглашение о визовом режиме с Россией

Германия предложила Европейскому союзу приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией, заявила министр иностранных дел страны... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:17

2022-08-30T16:17

2022-08-30T17:52

в мире

германия

евросоюз

анналена бербок

туризм

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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БЕРЛИН, 30 авг — РИА Новости. Германия предложила Европейскому союзу приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок."Мое предложение было бы <…> приостановить соглашение (ЕС. — Прим. ред.) об упрощенном режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многократные и многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана", — пояснила дипломат. По мнению Бербок, европейским странам необходимо принять совместное решение. Она отметила, что Германия в этом вопросе находится посередине: между сторонникам введения полного запрета на выдачу виз россиянам и теми, кто не планирует прибегать к такой мере."Думаю, что мы сможем найти хорошее решение, которое и подойдет нашим балтийским соседям, непосредственно граничащим с Россией, и в этой связи имеющим обоснованные беспокойства, и одновременно не станет наказанием для тех, кто противостоит режиму", — добавила министр.Ранее газета Financial Times сообщила, что Франция и Германия предложили Евросоюзу избегать "радикальных ограничений" в визовом вопросе. Утверждается, что Париж и Берлин призвали не прибегать к ограничениям, которые могут иметь серьезные последствия, при этом отметив, что ЕС должен "внимательно проверять заявления на получение визы, поданные российскими гражданами, на предмет потенциальных рисков для безопасности".В последнее время некоторые западные страны призывали запретить выдачу виз россиянам, но к единой позиции им прийти так и не удалось. Так, главы МИД ЕС намерены обсудить "визовый вопрос" на неформальной встрече в Праге 30-31 августа. В то же время в Европейской комиссии напомнили, что государства-члены могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, при этом всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся на территории союза, а также для журналистов или диссидентов.В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления европейских политиков в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что недружественные страны вводят санкции "до беспамятства".

https://ria.ru/20220830/vizy-1813050932.html

https://ria.ru/20220829/vizy-1812794886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, евросоюз, анналена бербок, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)