Рейтинг@Mail.ru
Словакия закупила у Финляндии 76 бронемашин - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/slovakiya-1813266262.html
Словакия закупила у Финляндии 76 бронемашин
Словакия закупила у Финляндии 76 бронемашин - РИА Новости, 30.08.2022
Словакия закупила у Финляндии 76 бронемашин
Словакия заключила с Финляндией межправительственное соглашение о закупке 76 бронемашин на общую сумму 447 миллионов евро, сообщил во вторник братиславский... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:12
2022-08-30T20:12
в мире
словакия
прага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_51f28f109eff0c1af3538022d58df34a.jpg
ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Словакия заключила с Финляндией межправительственное соглашение о закупке 76 бронемашин на общую сумму 447 миллионов евро, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны республики Ярослава Надя."Мы выполнили все необходимые условия для того, чтобы заключить открытый и очень выгодный для Словакии контракт, благодаря которому вооруженные силы Словакии получат бронемашины 8х8, которых у нас до сих пор не было", - приводит телеканал слова министра.По словам Надя, речь идет о 76 бронемашинах на общую сумму 447 миллионов евро при одновременном 40-процентном участии словацких оборонных предприятий в выполнении данного заказа. Первые бронемашины должны поступить на вооружение словацкой армии в сентябре 2023 года.Контракт на закупку этих машин Надь подписал со своим финским коллегой Антти Кайкконеном во вторник на полях неформальной встречи глав минобороны в Праге.Многоцелевые колесные боевые бронированные машины Patria AMVXP 8×8 разработаны финской компанией Patria. Предполагается, что они станут одной из основ тяжелой механизированной бригады, которую минобороны Словакии намерено создать к 2026 году.
https://ria.ru/20220826/f-16-1812236401.html
https://ria.ru/20220826/bespilotniki-1812406140.html
словакия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_68008eca89878b0b1ba240c6bb04faba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, прага
В мире, Словакия, Прага
20:12 30.08.2022
 
Словакия закупила у Финляндии 76 бронемашин

Словакия закупила у Финляндии 76 бронемашин на сумму 447 миллионов евро

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Словакия заключила с Финляндией межправительственное соглашение о закупке 76 бронемашин на общую сумму 447 миллионов евро, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны республики Ярослава Надя.
"Мы выполнили все необходимые условия для того, чтобы заключить открытый и очень выгодный для Словакии контракт, благодаря которому вооруженные силы Словакии получат бронемашины 8х8, которых у нас до сих пор не было", - приводит телеканал слова министра.
Истребитель ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 10:26
Турция и США обсуждают технические детали по закупкам F-16
По словам Надя, речь идет о 76 бронемашинах на общую сумму 447 миллионов евро при одновременном 40-процентном участии словацких оборонных предприятий в выполнении данного заказа. Первые бронемашины должны поступить на вооружение словацкой армии в сентябре 2023 года.
Контракт на закупку этих машин Надь подписал со своим финским коллегой Антти Кайкконеном во вторник на полях неформальной встречи глав минобороны в Праге.
Многоцелевые колесные боевые бронированные машины Patria AMVXP 8×8 разработаны финской компанией Patria. Предполагается, что они станут одной из основ тяжелой механизированной бригады, которую минобороны Словакии намерено создать к 2026 году.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 19:14
Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников
 
В миреСловакияПрага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала