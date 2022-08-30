https://ria.ru/20220830/slovakiya-1813266262.html

Словакия закупила у Финляндии 76 бронемашин

Словакия закупила у Финляндии 76 бронемашин - РИА Новости, 30.08.2022

Словакия закупила у Финляндии 76 бронемашин

Словакия заключила с Финляндией межправительственное соглашение о закупке 76 бронемашин на общую сумму 447 миллионов евро, сообщил во вторник братиславский... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T20:12

2022-08-30T20:12

2022-08-30T20:12

в мире

словакия

прага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_51f28f109eff0c1af3538022d58df34a.jpg

ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Словакия заключила с Финляндией межправительственное соглашение о закупке 76 бронемашин на общую сумму 447 миллионов евро, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны республики Ярослава Надя."Мы выполнили все необходимые условия для того, чтобы заключить открытый и очень выгодный для Словакии контракт, благодаря которому вооруженные силы Словакии получат бронемашины 8х8, которых у нас до сих пор не было", - приводит телеканал слова министра.По словам Надя, речь идет о 76 бронемашинах на общую сумму 447 миллионов евро при одновременном 40-процентном участии словацких оборонных предприятий в выполнении данного заказа. Первые бронемашины должны поступить на вооружение словацкой армии в сентябре 2023 года.Контракт на закупку этих машин Надь подписал со своим финским коллегой Антти Кайкконеном во вторник на полях неформальной встречи глав минобороны в Праге.Многоцелевые колесные боевые бронированные машины Patria AMVXP 8×8 разработаны финской компанией Patria. Предполагается, что они станут одной из основ тяжелой механизированной бригады, которую минобороны Словакии намерено создать к 2026 году.

https://ria.ru/20220826/f-16-1812236401.html

https://ria.ru/20220826/bespilotniki-1812406140.html

словакия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, прага