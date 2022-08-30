https://ria.ru/20220830/slovakiya-1813039378.html

Словакия выразит протест послу России за участие в митинге памяти

Словакия выразит протест послу России за участие в митинге памяти - РИА Новости, 30.08.2022

Словакия выразит протест послу России за участие в митинге памяти

Глава МИД Словакии Иван Корчок объявил о намерении выразить протест послу России в Братиславе Игорю Братчикову из-за его участия в митинге партии "Курс –... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T00:16

2022-08-30T00:16

2022-08-30T10:44

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ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Глава МИД Словакии Иван Корчок объявил о намерении выразить протест послу России в Братиславе Игорю Братчикову из-за его участия в митинге партии "Курс – социальная демократия" (КСД), посвященном 78-й годовщине со дня начала Словацкого национального восстания (СНВ).Кроме того, глава МИД раскритиковал КСД за то, что она позвала на "политический митинг под прикрытием торжеств СНВ" официального представителя государства, виновного, по его мнению, в конфликте на Украине.Торжества, посвященные началу Словацкого национального восстания, традиционно проводятся 29 августа в городе Банска-Бистрица (в центральной части страны) с участием всех высших руководителей республики, а также зарубежных гостей из тех стран, которые помогали словакам во время восстания. На этот раз обошлось без приглашения гостей и зрителей, как было официально объявлено, "в интересах безопасности".Посол России Игорь Братчиков, как и временный поверенный в делах Белоруссии в Словакии Игорь Летун, приняли приглашение партии КСД принять участие в праздновании годовщины в расположенном неподалеку от города Банска-Бистрица городе Зволене, который осенью 1944 года также был одним из центров восстания. Именно здесь, на аэродроме "Три Дуба", приземлялись советские самолеты с помощью для повстанцев.Посол России в своем выступлении на митинге отметил вклад участников Словацкого национального восстания в победу над гитлеровским нацизмом и возложил венок на главном мемориальном кладбище города, где захоронены 17 280 красноармейцев. Всего при освобождении Словакии от нацизма погибли 63 518 воинов Красной Армии.В августе 1944 года в Словакии началось вооруженное восстание части национальной армии и партизан против нацистской Германии и прогитлеровского режима, установленного в республике. В подготовке и организации восстания активно участвовали военнослужащие Красной Армии, вместе с ними оружие в руки взяли представители еще более чем 30 национальностей. Со стороны СССР оказывалась значительная материальная и военная помощь восставшим. Однако спустя два месяца немцам, бросившим на подавление партизанского движения более 30 тысяч человек личного состава и большое количество техники, удалось подавить восстание и захватить в плен ряд его руководителей.

https://ria.ru/20220718/vsu-1803241778.html

https://ria.ru/20220810/sanktsii-1808473981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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