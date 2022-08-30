https://ria.ru/20220830/skulskiy-1813138195.html

Умер худрук Нижегородской филармонии Александр Скульский

Умер худрук Нижегородской филармонии Александр Скульский - РИА Новости, 30.08.2022

Умер худрук Нижегородской филармонии Александр Скульский

Умер художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии, профессор Нижегородской консерватории,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:05

2022-08-30T14:05

2022-08-30T14:06

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Умер художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии, профессор Нижегородской консерватории, народный артист РФ Александр Скульский, сообщили РИА Новости в учреждении.В июле в филармонии поздравляли Скульского с юбилеем — исполнилось 55 лет с момента его дебюта за пультом нижегородского симфонического оркестра.Скульский родился 12 апреля 1942 года в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород). "Творческая судьба Александра Скульского 55 лет неразрывно связана с Нижегородской филармонией и ее симфоническим оркестром. Выпускник Нижегородской (1965 год) и Петербургской консерваторий (1971 год), он с самого начала своей дирижерской деятельности проявил себя как музыкант высокой художественной культуры, тонкого вкуса, отличный знаток мирового оркестрового репертуара", — говорится на сайте филармонии.В 2000 году Скульский стал художественным руководителем и главным дирижером академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. За 22 года под его управлением прозвучало более 2,3 тысячи программ. Он выступал со многими ведущими симфоническими оркестрами, почти всеми крупнейшими хоровыми коллективами страны, лучшими российскими и зарубежными инструменталистами.С 1976 года Скульский работал в Нижегородской консерватории, где возглавлял кафедру оперной подготовки, оркестрового и оперно-симфонического дирижирования.Скульский удостоен почетных званий "Заслуженный деятель искусств России" (1990), "Народный артист России" (2004), "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" (2014), трижды награжден премией Нижнего Новгорода (1997, 2005, 2009). У него есть высшая награда Нижегородской области – ордены "За гражданскую доблесть и честь" 2 и 3 степени. В 2022 году постановлением экспертного совета Европейской лиги содружеств РФ Скульский был удостоен медали "За вклад в развитие музыкального искусства".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, россия, нижний новгород, знаменитости