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В Новой Каховке следователи СК работают на месте обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/sk-1813254305.html
В Новой Каховке следователи СК работают на месте обстрелов ВСУ
В Новой Каховке следователи СК работают на месте обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
В Новой Каховке следователи СК работают на месте обстрелов ВСУ
Следователи СК России работают на месте украинских обстрелов в городе Новая Каховка Херсонской области, в результате которых во вторник погибла женщина и... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:58
2022-08-30T19:05
специальная военная операция на украине
новая каховка
украина
следственный комитет россии (ск рф)
владимир леонтьев (новая каховка)
рсзо himars
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 30 авг – РИА Новости. Следователи СК России работают на месте украинских обстрелов в городе Новая Каховка Херсонской области, в результате которых во вторник погибла женщина и несколько человек получили ранения, передает корреспондент РИА Новости.На кадрах видно, что сильные повреждения получили жилые дома, полностью сгорел легковой автомобиль, сотрудники СК проводят осмотр места и собирают необходимые для дальнейших действий данные.Украинские войска во вторник нанесли несколько ударов, в том числе из американской РСЗО HIMARS по частному сектору города Новая Каховка, как сообщал РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, есть раненые, одна женщина погибла.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220830/kakhovka-1813207872.html
https://ria.ru/20220830/himars-1813191339.html
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новая каховка, украина, следственный комитет россии (ск рф), владимир леонтьев (новая каховка), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Леонтьев (Новая Каховка), РСЗО HIMARS
18:58 30.08.2022 (обновлено: 19:05 30.08.2022)
 
В Новой Каховке следователи СК работают на месте обстрелов ВСУ

В Новой Каховке следователи СК осматривают место обстрелов ВСУ и собирают данные

Следователи СК РФ работают на месте сегодняшних обстрелов в Новой Каховке
Следователи СК РФ работают на месте сегодняшних обстрелов в Новой Каховке
Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 30 авг – РИА Новости. Следователи СК России работают на месте украинских обстрелов в городе Новая Каховка Херсонской области, в результате которых во вторник погибла женщина и несколько человек получили ранения, передает корреспондент РИА Новости.
На кадрах видно, что сильные повреждения получили жилые дома, полностью сгорел легковой автомобиль, сотрудники СК проводят осмотр места и собирают необходимые для дальнейших действий данные.
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
16:45Специальная военная операция на Украине
В Новой Каховке восстановили подачу электричества и водоснабжение
Украинские войска во вторник нанесли несколько ударов, в том числе из американской РСЗО HIMARS по частному сектору города Новая Каховка, как сообщал РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, есть раненые, одна женщина погибла.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
16:05Специальная военная операция на Украине
Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Владимир Леонтьев (Новая Каховка)РСЗО HIMARS
 
 
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