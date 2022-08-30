https://ria.ru/20220830/sk-1813254305.html

В Новой Каховке следователи СК работают на месте обстрелов ВСУ

В Новой Каховке следователи СК работают на месте обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022

В Новой Каховке следователи СК работают на месте обстрелов ВСУ

Следователи СК России работают на месте украинских обстрелов в городе Новая Каховка Херсонской области, в результате которых во вторник погибла женщина и... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:58

2022-08-30T18:58

2022-08-30T19:05

специальная военная операция на украине

новая каховка

украина

следственный комитет россии (ск рф)

владимир леонтьев (новая каховка)

рсзо himars

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 30 авг – РИА Новости. Следователи СК России работают на месте украинских обстрелов в городе Новая Каховка Херсонской области, в результате которых во вторник погибла женщина и несколько человек получили ранения, передает корреспондент РИА Новости.На кадрах видно, что сильные повреждения получили жилые дома, полностью сгорел легковой автомобиль, сотрудники СК проводят осмотр места и собирают необходимые для дальнейших действий данные.Украинские войска во вторник нанесли несколько ударов, в том числе из американской РСЗО HIMARS по частному сектору города Новая Каховка, как сообщал РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, есть раненые, одна женщина погибла.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220830/kakhovka-1813207872.html

https://ria.ru/20220830/himars-1813191339.html

новая каховка

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новая каховка, украина, следственный комитет россии (ск рф), владимир леонтьев (новая каховка), рсзо himars