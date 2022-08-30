18:58 30.08.2022 (обновлено: 19:05 30.08.2022)
В Новой Каховке следователи СК работают на месте обстрелов ВСУ
В Новой Каховке следователи СК осматривают место обстрелов ВСУ и собирают данные
Следователи СК РФ работают на месте сегодняшних обстрелов в Новой Каховке
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 30 авг – РИА Новости. Следователи СК России работают на месте украинских обстрелов в городе Новая Каховка Херсонской области, в результате которых во вторник погибла женщина и несколько человек получили ранения, передает корреспондент РИА Новости.
На кадрах видно, что сильные повреждения получили жилые дома, полностью сгорел легковой автомобиль, сотрудники СК проводят осмотр места и собирают необходимые для дальнейших действий данные.
Украинские войска во вторник нанесли несколько ударов, в том числе из американской РСЗО HIMARS по частному сектору города Новая Каховка, как сообщал РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, есть раненые, одна женщина погибла.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.