https://ria.ru/20220830/servisy-1813096474.html

РЭЦ: два новых сервиса для поставщиков появились на платформе "Мой экспорт"

РЭЦ: два новых сервиса для поставщиков появились на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 30.08.2022

РЭЦ: два новых сервиса для поставщиков появились на платформе "Мой экспорт"

Два новых сервиса для российских продавцов появились на цифровой платформе "Мой экспорт", теперь там можно проверить зарубежного партнера и подготовить... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:59

2022-08-30T11:59

2022-08-30T11:59

россия

российский экспортный центр (рэц)

экономика

экспорт

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два новых сервиса для российских продавцов появились на цифровой платформе "Мой экспорт", теперь там можно проверить зарубежного партнера и подготовить продукцию к сертификации, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Проверить контрагента на благонадежность, а также подготовить товары на экспорт согласно требованиям внешних рынков российским компаниям поможет платформа "Мой экспорт". Заказать эти услуги у экспертов в сфере ВЭД теперь можно на маркетплейсе "Профессионалы экспорта", - сообщает центр."Уникальный маркетплейс "Профессионалы экспорта" продолжает развиваться. Наша цель - сделать так, чтобы качественные услуги проверенных специалистов сопровождали экспортеров на каждом этапе выхода на внешние рынки. Два новых сервиса - "Поиск партнера. Проверка зарубежного контрагента" и "Подготовка объекта сертификации к оценке соответствия/аудиту" - помогут подготовиться к экспорту и свести к минимуму финансовые риски и временные потери", - рассказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.Она добавила, что "для того, чтобы получить услугу, компания выбирает лучшее предложение от аккредитованных подрядчиков по одному или нескольким критериям: срокам исполнения, стоимости, рейтингу исполнителя и другим".За услугой по проверке потенциального партнера за рубежом стоит обращаться компаниям, которые уже нашли контрагента на внешнем рынке и планируют начать с ним работать. Это важный этап подготовки к сделке, так как недобросовестное исполнение клиентом своих обязательств несет серьезные риски для компании-экспортера.При оказании услуги профподрядчик проверяет регистрационные и учетные данные потенциального партнера, предоставляет сведения о структуре организации и описание ее деятельности. Опционально специалист может предоставить сведения о финансовой отчетности и заключение эксперта о благонадежности компании. Заказчик получит всю необходимую информацию в письменном онлайн-отчете, после чего сможет принять решение о сотрудничестве с данным партнером.Российские компании, которые хотят экспортировать свою продукцию и уже определились с рынком сбыта, должны подготовить свой товар к сертификации в стране-импортере. Это обязательная процедура."У каждого государства существуют свои требования к оформлению документов для подачи в органы по оценке соответствия, а также к характеристикам безопасности и качества того или иного товара. И неспециалисту в этой сфере знать все нюансы невозможно. Стоимость процедуры сертификации зависит от количества наименований продукции и ее сложности и доходит до 2 тысяч евро. Однако если заявка подана неверно или товар не соответствует стандартам, то продукция просто не проходит оценку соответствия, и компания вынуждена повторно платить за проведение полного объема работ по сертификации. В этом случае лучше обратиться к профессионалу, который поможет подготовить продукцию и систему управления качества к оценке соответствия согласно требованиям конкретной страны", - пояснила Тагирова.Услугу "Подготовка объекта сертификации к оценке соответствия/аудиту" оказывает пул аккредитованных в сфере сертификации специалистов. Профподрядчик проанализирует техническую документацию еще до подачи заявки в орган по сертификации, даст рекомендации по ее изменению, при необходимости сделает перевод на иностранный язык. Кроме того, специалист проведет предварительные испытания согласно сертификационным требованиям и даст рекомендации, какие изменения нужно внести в состав или конструкцию продукции, чтобы она соответствовала стандартам страны-импортера, поможет подготовить систему менеджмента качества на предприятии, чтобы пройти процедуру сертификации, подаст заявку в орган по сертификации страны-импортера в качестве уполномоченного представителя компании.Также желающим помогут оформить документацию для отправки образцов продукции в испытательную лабораторию страны-импортера.Таким образом, сервис включает в себя набор услуг, которые помогут экспортеру на каждом этапе сертификации продукции. Компания может заказать как весь комплекс услуг, так одну или несколько, в зависимости от потребностей клиента.

https://ria.ru/20220829/agroproduktsiiya-1812852010.html

https://ria.ru/20220826/rets-1812326998.html

https://ria.ru/20220809/sklyar-1808326990.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), экономика, экспорт