https://ria.ru/20220830/serbiya-1813187596.html

Сербия встретит зиму подготовленной, заявил министр Попович

Сербия встретит зиму подготовленной, заявил министр Попович - РИА Новости, 30.08.2022

Сербия встретит зиму подготовленной, заявил министр Попович

Политические и экономические связи Сербии и России помогают Белграду встретить зиму более подготовленным в вопросе снабжения газом, чем все страны Европы,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:53

2022-08-30T15:53

2022-08-30T15:53

александр вучич

сербия

россия

газпром

владимир путин

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БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Политические и экономические связи Сербии и России помогают Белграду встретить зиму более подготовленным в вопросе снабжения газом, чем все страны Европы, заявил сербский министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.Попович, который также является сопредседателем российско-сербской межправительственной комиссии по экономическому и научному сотрудничеству, во вторник провел в Белграде встречу с послом РФ Александром Боцаном-Харченко."В ходе встречи он отметил, что Сербия привержена развитию еще более крепких политических и экономических связей с Россией в будущем", - сообщила пресс-служба сербского министра."Попович указал, что отличные политические отношения двух стран, как и близкие личные отношения президентов Александра Вучича и Владимира Путина, являются гарантией развития наилучшего экономического и хозяйственного сотрудничества Сербии и России, что в итоге дало наиболее благоприятную цену на газ для Сербии, которая дает возможность Сербии дождаться зимы более подготовленной, чем другие страны Европы", - говорится в сообщении.Член сербского кабмина также поблагодарил России за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии по вопросу Косово и Метохии и подтвердил, что "Сербия не будет вводить санкции против РФ".Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что страна не смогла бы оплачивать снабжение газом и оказалась бы банкротом при нынешних ценах около 4 тысяч евро за 1 тысячу кубических метров, если бы не начала делать резервы еще в мае, единственным поставщиком является Россия.Сербский лидер рассказал в обращении к гражданам 27 августа, что по нынешнему трехлетнему договору с "Газпромом" Белград получает около 63% своих потребностей - 2 миллиарда кубических метров природного газа в год, за которые платит 800 миллионов евро. Недостающие 1,2 миллиарда кубометров власти Сербии вынуждены покупать на рынке.Вучич сообщил в начале августа, что Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума – на тот момент 262 миллиона кубических метров газа в сербской части подземного хранилища "Банатски-Двор", и еще 200 миллионов кубометров в Венгрии.Президент Сербии в конце июля рассказал, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта.

https://ria.ru/20220830/serbiya-1813115635.html

https://ria.ru/20220830/serbiya-1813051126.html

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сербия

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александр вучич, сербия, россия, газпром, владимир путин