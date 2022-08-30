Рейтинг@Mail.ru
Сербия встретит зиму подготовленной, заявил министр Попович - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/serbiya-1813187596.html
Сербия встретит зиму подготовленной, заявил министр Попович
Сербия встретит зиму подготовленной, заявил министр Попович - РИА Новости, 30.08.2022
Сербия встретит зиму подготовленной, заявил министр Попович
Политические и экономические связи Сербии и России помогают Белграду встретить зиму более подготовленным в вопросе снабжения газом, чем все страны Европы,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:53
2022-08-30T15:53
александр вучич
сербия
россия
газпром
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105888/78/1058887831_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9a22426c78eec05586c7b249a994e99e.jpg
БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Политические и экономические связи Сербии и России помогают Белграду встретить зиму более подготовленным в вопросе снабжения газом, чем все страны Европы, заявил сербский министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.Попович, который также является сопредседателем российско-сербской межправительственной комиссии по экономическому и научному сотрудничеству, во вторник провел в Белграде встречу с послом РФ Александром Боцаном-Харченко."В ходе встречи он отметил, что Сербия привержена развитию еще более крепких политических и экономических связей с Россией в будущем", - сообщила пресс-служба сербского министра."Попович указал, что отличные политические отношения двух стран, как и близкие личные отношения президентов Александра Вучича и Владимира Путина, являются гарантией развития наилучшего экономического и хозяйственного сотрудничества Сербии и России, что в итоге дало наиболее благоприятную цену на газ для Сербии, которая дает возможность Сербии дождаться зимы более подготовленной, чем другие страны Европы", - говорится в сообщении.Член сербского кабмина также поблагодарил России за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии по вопросу Косово и Метохии и подтвердил, что "Сербия не будет вводить санкции против РФ".Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что страна не смогла бы оплачивать снабжение газом и оказалась бы банкротом при нынешних ценах около 4 тысяч евро за 1 тысячу кубических метров, если бы не начала делать резервы еще в мае, единственным поставщиком является Россия.Сербский лидер рассказал в обращении к гражданам 27 августа, что по нынешнему трехлетнему договору с "Газпромом" Белград получает около 63% своих потребностей - 2 миллиарда кубических метров природного газа в год, за которые платит 800 миллионов евро. Недостающие 1,2 миллиарда кубометров власти Сербии вынуждены покупать на рынке.Вучич сообщил в начале августа, что Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума – на тот момент 262 миллиона кубических метров газа в сербской части подземного хранилища "Банатски-Двор", и еще 200 миллионов кубометров в Венгрии.Президент Сербии в конце июля рассказал, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта.
https://ria.ru/20220830/serbiya-1813115635.html
https://ria.ru/20220830/serbiya-1813051126.html
https://ria.ru/20220829/serbiya-1812937174.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105888/78/1058887831_17:0:928:683_1920x0_80_0_0_0eedc7335105587b1914b37bdee2205b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр вучич, сербия, россия, газпром, владимир путин
Александр Вучич, Сербия, Россия, Газпром, Владимир Путин
15:53 30.08.2022
 
Сербия встретит зиму подготовленной, заявил министр Попович

Сербский министр Попович заявил, что связи с Россией помогут стране встретить зиму

© Фото : Сербская Народная партияНенад Попович
Ненад Попович - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Сербская Народная партия
Ненад Попович. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Политические и экономические связи Сербии и России помогают Белграду встретить зиму более подготовленным в вопросе снабжения газом, чем все страны Европы, заявил сербский министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.
Попович, который также является сопредседателем российско-сербской межправительственной комиссии по экономическому и научному сотрудничеству, во вторник провел в Белграде встречу с послом РФ Александром Боцаном-Харченко.
Президент Республики Сербия Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
13:08
Сербия не думает менять свою политику в отношении России, заявил Вучич
"В ходе встречи он отметил, что Сербия привержена развитию еще более крепких политических и экономических связей с Россией в будущем", - сообщила пресс-служба сербского министра.
"Попович указал, что отличные политические отношения двух стран, как и близкие личные отношения президентов Александра Вучича и Владимира Путина, являются гарантией развития наилучшего экономического и хозяйственного сотрудничества Сербии и России, что в итоге дало наиболее благоприятную цену на газ для Сербии, которая дает возможность Сербии дождаться зимы более подготовленной, чем другие страны Европы", - говорится в сообщении.
Член сербского кабмина также поблагодарил России за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии по вопросу Косово и Метохии и подтвердил, что "Сербия не будет вводить санкции против РФ".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
06:58
МИД ответил на слова вице-премьера Сербии о "злоупотреблении" отношениями
Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что страна не смогла бы оплачивать снабжение газом и оказалась бы банкротом при нынешних ценах около 4 тысяч евро за 1 тысячу кубических метров, если бы не начала делать резервы еще в мае, единственным поставщиком является Россия.
Сербский лидер рассказал в обращении к гражданам 27 августа, что по нынешнему трехлетнему договору с "Газпромом" Белград получает около 63% своих потребностей - 2 миллиарда кубических метров природного газа в год, за которые платит 800 миллионов евро. Недостающие 1,2 миллиарда кубометров власти Сербии вынуждены покупать на рынке.
Вучич сообщил в начале августа, что Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума – на тот момент 262 миллиона кубических метров газа в сербской части подземного хранилища "Банатски-Двор", и еще 200 миллионов кубометров в Венгрии.
Президент Сербии в конце июля рассказал, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 16:04
В МИД прокомментировали заявления посла США в Сербии
 
Александр ВучичСербияРоссияГазпромВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала