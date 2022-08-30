Сербия встретит зиму подготовленной, заявил министр Попович
Сербский министр Попович заявил, что связи с Россией помогут стране встретить зиму
Ненад Попович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Политические и экономические связи Сербии и России помогают Белграду встретить зиму более подготовленным в вопросе снабжения газом, чем все страны Европы, заявил сербский министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.
"В ходе встречи он отметил, что Сербия привержена развитию еще более крепких политических и экономических связей с Россией в будущем", - сообщила пресс-служба сербского министра.
"Попович указал, что отличные политические отношения двух стран, как и близкие личные отношения президентов Александра Вучича и Владимира Путина, являются гарантией развития наилучшего экономического и хозяйственного сотрудничества Сербии и России, что в итоге дало наиболее благоприятную цену на газ для Сербии, которая дает возможность Сербии дождаться зимы более подготовленной, чем другие страны Европы", - говорится в сообщении.
Член сербского кабмина также поблагодарил России за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии по вопросу Косово и Метохии и подтвердил, что "Сербия не будет вводить санкции против РФ".
Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что страна не смогла бы оплачивать снабжение газом и оказалась бы банкротом при нынешних ценах около 4 тысяч евро за 1 тысячу кубических метров, если бы не начала делать резервы еще в мае, единственным поставщиком является Россия.
Сербский лидер рассказал в обращении к гражданам 27 августа, что по нынешнему трехлетнему договору с "Газпромом" Белград получает около 63% своих потребностей - 2 миллиарда кубических метров природного газа в год, за которые платит 800 миллионов евро. Недостающие 1,2 миллиарда кубометров власти Сербии вынуждены покупать на рынке.
Вучич сообщил в начале августа, что Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума – на тот момент 262 миллиона кубических метров газа в сербской части подземного хранилища "Банатски-Двор", и еще 200 миллионов кубометров в Венгрии.
Президент Сербии в конце июля рассказал, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта.