https://ria.ru/20220830/rubl-1813039261.html

Раскрыт новый фактор в пользу ослабления рубля

Раскрыт новый фактор в пользу ослабления рубля - РИА Новости, 30.08.2022

Раскрыт новый фактор в пользу ослабления рубля

Курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T01:16

2022-08-30T01:16

2022-08-30T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

северный поток

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152622/31/1526223168_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_8089013bf4bbaad10e52c6a3e3b11790.jpg

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По словам эксперта, рассматривая динамику платежного баланса, можно выделить перспективы сокращения поступлений валютной выручки в Россию из-за снижения физических объемов экспорта и/или цен его реализации. Кроме того, позиции национальной валюты ослабят ремонтные работы на "Северном потоке" и смягчение ограничений на движение капитала Банком России. Сыроваткин отметил, что более решительные действия регулятора в будущем окажут заметное давление на рубль.Эксперт также указал, что модифицированное бюджетное правило могут запустить к концу года. "Его объем, по нашим грубым прикидкам, может быть эквивалентен трем миллиардам в месяц, то есть примерно 8,5 миллиардов рублей в день при текущем курсе доллара к рублю на уровне 60. Однако многое, конечно, будет зависеть от динамики нефтегазовых доходов", - заключил Сыроваткин.

https://ria.ru/20220829/valyuty-1813007469.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, северный поток, рубль