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Раскрыт новый фактор в пользу ослабления рубля - РИА Новости, 30.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220830/rubl-1813039261.html
Раскрыт новый фактор в пользу ослабления рубля
Раскрыт новый фактор в пользу ослабления рубля - РИА Новости, 30.08.2022
Раскрыт новый фактор в пользу ослабления рубля
Курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T01:16
2022-08-30T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
северный поток
рубль
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По словам эксперта, рассматривая динамику платежного баланса, можно выделить перспективы сокращения поступлений валютной выручки в Россию из-за снижения физических объемов экспорта и/или цен его реализации. Кроме того, позиции национальной валюты ослабят ремонтные работы на "Северном потоке" и смягчение ограничений на движение капитала Банком России. Сыроваткин отметил, что более решительные действия регулятора в будущем окажут заметное давление на рубль.Эксперт также указал, что модифицированное бюджетное правило могут запустить к концу года. "Его объем, по нашим грубым прикидкам, может быть эквивалентен трем миллиардам в месяц, то есть примерно 8,5 миллиардов рублей в день при текущем курсе доллара к рублю на уровне 60. Однако многое, конечно, будет зависеть от динамики нефтегазовых доходов", - заключил Сыроваткин.
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экономика, россия, северный поток, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Северный поток, Рубль
01:16 30.08.2022
 
Раскрыт новый фактор в пользу ослабления рубля

Аналитик Сыроваткин спрогнозировал снижение курса рубля из-за остановки "Северного потока"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСимвол российского рубля
Символ российского рубля - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
По словам эксперта, рассматривая динамику платежного баланса, можно выделить перспективы сокращения поступлений валютной выручки в Россию из-за снижения физических объемов экспорта и/или цен его реализации. Кроме того, позиции национальной валюты ослабят ремонтные работы на "Северном потоке" и смягчение ограничений на движение капитала Банком России. Сыроваткин отметил, что более решительные действия регулятора в будущем окажут заметное давление на рубль.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 19:54Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник упал до 60,4 рубля
Эксперт также указал, что модифицированное бюджетное правило могут запустить к концу года. "Его объем, по нашим грубым прикидкам, может быть эквивалентен трем миллиардам в месяц, то есть примерно 8,5 миллиардов рублей в день при текущем курсе доллара к рублю на уровне 60. Однако многое, конечно, будет зависеть от динамики нефтегазовых доходов", - заключил Сыроваткин.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСеверный потокРубль
 
 
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