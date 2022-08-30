https://ria.ru/20220830/rosmorrechflot-1813080174.html

Мишустин сменил главу Росморречфлота

Мишустин сменил главу Росморречфлота - РИА Новости, 30.08.2022

Мишустин сменил главу Росморречфлота

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Росморречфлота Андрея Лаврищева в связи с выходом на пенсию, руководителем назначен его... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:03

2022-08-30T11:03

2022-08-30T11:03

политика

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Росморречфлота Андрея Лаврищева в связи с выходом на пенсию, руководителем назначен его заместитель Захарий Джиоев, сообщила пресс-служба кабмина.Захарий Джиоев родился в 1977 году в городе Ивантеевке Московской области. В 1998 году окончил Московский государственный университет, позже – Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. В 1999-2010 годах трудился на различных должностях в коммерческом секторе.В 2011-м пришёл на работу в Росморречфлот в качестве заместителя начальника управления – начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок. В 2015 году возглавил управление экономики и финансов. В 2019 году Захарий Джиоев занял пост заместителя руководителя Росморречфлота.

https://ria.ru/20220829/roskadastr-1812808078.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), михаил мишустин