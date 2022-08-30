Мишустин сменил главу Росморречфлота
Мишустин назначил Джиоева главой Росморречфлота вместо уходящего на пенсию Лаврищева
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Федерального агентства морского и речного транспорта
Стенд Федерального агентства морского и речного транспорта. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Росморречфлота Андрея Лаврищева в связи с выходом на пенсию, руководителем назначен его заместитель Захарий Джиоев, сообщила пресс-служба кабмина.
"Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) стал Захарий Джиоев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Лаврищев освобождён от этой должности в связи с выходом на пенсию", - говорится в сообщении.
Захарий Джиоев родился в 1977 году в городе Ивантеевке Московской области. В 1998 году окончил Московский государственный университет, позже – Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. В 1999-2010 годах трудился на различных должностях в коммерческом секторе.
В 2011-м пришёл на работу в Росморречфлот в качестве заместителя начальника управления – начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок. В 2015 году возглавил управление экономики и финансов. В 2019 году Захарий Джиоев занял пост заместителя руководителя Росморречфлота.
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