https://ria.ru/20220830/remont-1813233501.html
Тверская область в 2022 году удвоит объем ремонта региональных дорог
Тверская область в 2022 году удвоит объем ремонта региональных дорог - РИА Новости, 30.08.2022
Тверская область в 2022 году удвоит объем ремонта региональных дорог
Тверская область в 2022 году удвоит по сравнению с 2021 годом объем ремонта региональных дорог – до 416 километров, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:53
2022-08-30T17:53
2022-08-30T17:53
тверская область
вышний волочек
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576363950_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_121317630990a40f1dd795469c0199ad.jpg
ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. Тверская область в 2022 году удвоит по сравнению с 2021 годом объем ремонта региональных дорог – до 416 километров, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 2021 году в регионе был отремонтирован 201 километр региональных дорог.Ход реализации в Верхневолжье национального проекта "Безопасные качественные дороги" во вторник рассмотрен на заседании правительства Тверской области. На данный момент отремонтировано 310 км трасс. Всего в текущем году по проекту приводят в порядок 37 объектов. Завершены работы на трассах Сонково – Кой, Вышний Волочек – Бежецк – Сонково, "Золотое Кольцо" – Щеколдино, Дмитрова Гора – Федоровское, Бежецк – Поречье.Реализуются дополнительные объекты ремонта, включенные в проект, в том числе благодаря экономии в ходе конкурентных процедур. Это дорога от трассы М-9 до Торопца и Плоскоши, Бежецк – Кесова Гора – Кашин, несколько мостовых сооружений, пояснили в пресс-службе."С 2017 года мы успешно реализуем программу ремонта наших дорог, приводим в нормативное состояние опорную сеть Верхневолжья. С начала реализации национального проекта эта работа вышла на новый уровень", - отметил на заседании губернатор региона Игорь Руденя.
https://ria.ru/20220819/konkurs-1810801813.html
вышний волочек
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576363950_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_a88fe350edbc04f5005c814c37ff086b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вышний волочек, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Вышний Волочек, Игорь Руденя, Тверская область