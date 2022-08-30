https://ria.ru/20220830/remont-1813233501.html

Тверская область в 2022 году удвоит объем ремонта региональных дорог

Тверская область в 2022 году удвоит объем ремонта региональных дорог - РИА Новости, 30.08.2022

Тверская область в 2022 году удвоит объем ремонта региональных дорог

Тверская область в 2022 году удвоит по сравнению с 2021 годом объем ремонта региональных дорог – до 416 километров, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:53

2022-08-30T17:53

2022-08-30T17:53

тверская область

вышний волочек

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. Тверская область в 2022 году удвоит по сравнению с 2021 годом объем ремонта региональных дорог – до 416 километров, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 2021 году в регионе был отремонтирован 201 километр региональных дорог.Ход реализации в Верхневолжье национального проекта "Безопасные качественные дороги" во вторник рассмотрен на заседании правительства Тверской области. На данный момент отремонтировано 310 км трасс. Всего в текущем году по проекту приводят в порядок 37 объектов. Завершены работы на трассах Сонково – Кой, Вышний Волочек – Бежецк – Сонково, "Золотое Кольцо" – Щеколдино, Дмитрова Гора – Федоровское, Бежецк – Поречье.Реализуются дополнительные объекты ремонта, включенные в проект, в том числе благодаря экономии в ходе конкурентных процедур. Это дорога от трассы М-9 до Торопца и Плоскоши, Бежецк – Кесова Гора – Кашин, несколько мостовых сооружений, пояснили в пресс-службе."С 2017 года мы успешно реализуем программу ремонта наших дорог, приводим в нормативное состояние опорную сеть Верхневолжья. С начала реализации национального проекта эта работа вышла на новый уровень", - отметил на заседании губернатор региона Игорь Руденя.

https://ria.ru/20220819/konkurs-1810801813.html

вышний волочек

тверская область

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Алёна Пава

вышний волочек, игорь руденя, тверская область