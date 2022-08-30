https://ria.ru/20220830/remont-1813220487.html

В Пермском крае на девять месяцев раньше отремонтирован выезд из Перми

В Пермском крае на девять месяцев раньше отремонтирован выезд из Перми - РИА Новости, 30.08.2022

В Пермском крае на девять месяцев раньше отремонтирован выезд из Перми

В Перми в рамках нацпроекта завершился ремонт двух дорог на выезде из города, одна из которых отремонтирована досрочно на девять месяцев, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:46

2022-08-30T17:46

2022-08-30T17:46

пермский край

дмитрий махонин

пермь

куйбышев

общество

жкх

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ПЕРМЬ, 30 авг – РИА Новости. В Перми в рамках нацпроекта завершился ремонт двух дорог на выезде из города, одна из которых отремонтирована досрочно на девять месяцев, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края."В Пермском муниципальном округе завершен ремонт участка дороги. По плану подрядчик должен был завершить работы в мае 2023 года, но ремонт выполнен досрочно в августе 2022 года", – говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что отремонтированный участок имеет протяженность почти 800 метров, он позволяет добраться до регионального центра или выехать на Восточный обход краевой столицы.Помимо этого, в городе завершился ремонт дороги на улице Куйбышева, которая является основным выездом как в центр, так и в направлении трассы Пермь – Екатеринбург. "Участок протяженностью свыше двух километров был приведен в порядок менее чем за два месяца. При работах применялся комплексный подход", – добавили в пресс-службе губернатора.По данным пресс-службы, оба объекта приведены в порядок в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что применение на объектах нацпроекта комплексного подхода помогает решить сразу несколько задач, одна из которых – повышение безопасности на дорогах не только для автомобилистов, но и для пешеходов. "Проблем с реализацией объектов по нацпроекту у нас нет, а экономия от закупочных процедур позволяет ремонтировать больше, сверх запланированного", – подчеркивал глава региона.По словам Махонина, содержание в нормативном состоянии дорожной сети является одной из ключевых задач, стоящих перед региональным правительством. "Мы ежегодно увеличиваем финансирование этого направления – объем дорожного фонда на 2022 год составляет 27 миллиардов рублей, что на 7 миллиардов рублей больше, чем в 2021 году. Мы вкладываем средства в строительство новых и ремонты имеющихся дорог, потому что четко понимаем: от этого зависит комфорт, а главное – безопасность людей", – отметил губернатор Пермского края.

https://ria.ru/20220818/perm-1810142996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, пермь, куйбышев, общество, жкх