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Нидерланды и Германия планируют обучать украинских военных разминированию - РИА Новости, 30.08.2022
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Нидерланды и Германия планируют обучать украинских военных разминированию
Нидерланды и Германия планируют обучать украинских военных разминированию - РИА Новости, 30.08.2022
Нидерланды и Германия планируют обучать украинских военных разминированию
Нидерланды вместе с ФРГ разрабатывают совместную программу обучения украинских военных разминированию, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:17
2022-08-30T19:21
в мире
нидерланды
украина
германия
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Нидерланды вместе с ФРГ разрабатывают совместную программу обучения украинских военных разминированию, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.Ранее в августе Нидерланды присоединились к программе подготовки украинских военнослужащих на территории Великобритании. По данным минобороны королевства, в настоящее время около 90 голландских военнослужащих участвуют в подготовке украинских солдат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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в мире, нидерланды, украина, германия
В мире, Нидерланды, Украина, Германия
19:17 30.08.2022 (обновлено: 19:21 30.08.2022)
 
Нидерланды и Германия планируют обучать украинских военных разминированию

Нидерланды и Германия разрабатывают программу обучения украинских военных разминированию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Нидерланды вместе с ФРГ разрабатывают совместную программу обучения украинских военных разминированию, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

"Нидерланды поддерживают предложение ЕС по учебной миссии для Украины. Мы вместе с Германией разрабатываем программу обучения украинских военных разминированию на земле", - написала министр в своем Twitter.

Ранее в августе Нидерланды присоединились к программе подготовки украинских военнослужащих на территории Великобритании. По данным минобороны королевства, в настоящее время около 90 голландских военнослужащих участвуют в подготовке украинских солдат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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