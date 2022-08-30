https://ria.ru/20220830/razminirovanie-1813257540.html

Нидерланды и Германия планируют обучать украинских военных разминированию

Нидерланды и Германия планируют обучать украинских военных разминированию - РИА Новости, 30.08.2022

Нидерланды и Германия планируют обучать украинских военных разминированию

Нидерланды вместе с ФРГ разрабатывают совместную программу обучения украинских военных разминированию, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:17

2022-08-30T19:17

2022-08-30T19:21

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нидерланды

украина

германия

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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Нидерланды вместе с ФРГ разрабатывают совместную программу обучения украинских военных разминированию, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.Ранее в августе Нидерланды присоединились к программе подготовки украинских военнослужащих на территории Великобритании. По данным минобороны королевства, в настоящее время около 90 голландских военнослужащих участвуют в подготовке украинских солдат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220830/germaniya-1813257867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нидерланды, украина, германия