19:17 30.08.2022 (обновлено: 19:21 30.08.2022)
Нидерланды и Германия планируют обучать украинских военных разминированию
Нидерланды и Германия разрабатывают программу обучения украинских военных разминированию
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Нидерланды вместе с ФРГ разрабатывают совместную программу обучения украинских военных разминированию, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
Ранее в августе Нидерланды присоединились к программе подготовки украинских военнослужащих на территории Великобритании. По данным минобороны королевства, в настоящее время около 90 голландских военнослужащих участвуют в подготовке украинских солдат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.