https://ria.ru/20220830/rabota-1813136498.html

Десять тысяч рабочих мест предстоит создать в Томской области, заявил Мазур

Десять тысяч рабочих мест предстоит создать в Томской области, заявил Мазур - РИА Новости, 30.08.2022

Десять тысяч рабочих мест предстоит создать в Томской области, заявил Мазур

Десять тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест предстоит создать в ближайшие годы в Томской области, заявил во вторник врио губернатора Томской области... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:01

2022-08-30T14:01

2022-08-30T14:01

томская область

экономика

томская область

томск

россия

владимир мазур

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ТОМСК, 30 авг – РИА Новости. Десять тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест предстоит создать в ближайшие годы в Томской области, заявил во вторник врио губернатора Томской области Владимир Мазур, представляя в Законодательной Думе региона экономические приоритеты обновленной стратегии развития области."Нам предстоит создать 10 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. Цель будет достигнута за счет реализации атомного проекта "Прорыв", нефтегазового проекта "Палеозой", создания центров малотоннажной химии и микроэлектроники, а также производств по глубокой переработке древесины. Разумеется, развитию промышленности будут способствовать новые инструменты поддержки предприятий и инвесторов. Это и точки роста для малого бизнеса, создания новых инновационных компаний", - сказал он.Глава региона отметил, что для достижения этой цели в целом в Томской области предстоит реализовать 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 43 миллиардов рублей."В Томске мощные научные школы и инженерные коллективы, поэтому наш регион может и должен играть ключевую роль в достижении технологического суверенитета страны, стать лидером по созданию и внедрению технологических решений", – убежден Мазур.Глава региона заявил о необходимости в полтора раза увеличить производство сельхозпродукции в регионе. В обновленной программе развития области развитие агропромышленного комплекса и рациональное использование природных ресурсов обозначено одним из приоритетов."Агропромышленный комплекс – один из локомотивов развития Томской области, в АПК занято более 130 тысяч человек. И, конечно, нам важно создать условия для мощного роста инвестиций в производство и обеспечить комфортные условия для жизни на селе. Все, что производится в области, должно в области и перерабатываться. Поэтому наши ключевые задачи в АПК – это создание новых рабочих мест, рост зарплат и увеличение производства продукции сельского хозяйства на 25% к 2024 году и на 50% к 2028-му", - сказал он.

https://ria.ru/20220829/tomsk-1812829545.html

https://ria.ru/20220822/shkola-1811286823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, томская область, томск, россия, владимир мазур