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Специалисты рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве - РИА Новости, 01.09.2022
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Специалисты рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве
Специалисты рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве - РИА Новости, 01.09.2022
Специалисты рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве
Специалисты предупредили жителей Москвы о вреде, который приносит птицам подкормка мучными изделиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 01.09.2022
2022-08-30T14:34
2022-09-01T16:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты предупредили жителей Москвы о вреде, который приносит птицам подкормка мучными изделиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."За последние несколько недель специалисты-биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали увеличение случаев пищевого отравления уток", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время длительной жары во многих столичных водоемах происходит цветение воды из-за сине-зеленых водорослей. Они быстро размножаются и отмирают. Во время гниения водорослей вода наполняется вредными бактериями и веществами, которые могут получить пернатые вместе с брошенным в воду хлебом и другой подкормкой. Это выводит из строя пищеварительную систему.Уточняется, что подкорм птиц в жаркую погоду может привести также к их гибели."Летом птицы не нуждаются в подкормке. Утки должны научиться самостоятельно добывать себе еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть во время трудного перелета на зимовку", - говорится в документе.
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
14:34 30.08.2022 (обновлено: 16:08 01.09.2022)
 

Специалисты рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУтки в одном из прудов в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село"
Утки в одном из прудов в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Утки в одном из прудов в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село"
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты предупредили жителей Москвы о вреде, который приносит птицам подкормка мучными изделиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"За последние несколько недель специалисты-биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали увеличение случаев пищевого отравления уток", - говорится в сообщении.
Сокол чеглок - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 18:44Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана
Отмечается, что во время длительной жары во многих столичных водоемах происходит цветение воды из-за сине-зеленых водорослей. Они быстро размножаются и отмирают. Во время гниения водорослей вода наполняется вредными бактериями и веществами, которые могут получить пернатые вместе с брошенным в воду хлебом и другой подкормкой. Это выводит из строя пищеварительную систему.
Уточняется, что подкорм птиц в жаркую погоду может привести также к их гибели.
"Летом птицы не нуждаются в подкормке. Утки должны научиться самостоятельно добывать себе еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть во время трудного перелета на зимовку", - говорится в документе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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