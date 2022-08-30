https://ria.ru/20220830/ptitsy-1813763254.html
Специалисты рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве
Специалисты рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве - РИА Новости, 01.09.2022
Специалисты рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве
Специалисты предупредили жителей Москвы о вреде, который приносит птицам подкормка мучными изделиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 01.09.2022
2022-08-30T14:34
2022-08-30T14:34
2022-09-01T16:08
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты предупредили жителей Москвы о вреде, который приносит птицам подкормка мучными изделиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."За последние несколько недель специалисты-биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали увеличение случаев пищевого отравления уток", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время длительной жары во многих столичных водоемах происходит цветение воды из-за сине-зеленых водорослей. Они быстро размножаются и отмирают. Во время гниения водорослей вода наполняется вредными бактериями и веществами, которые могут получить пернатые вместе с брошенным в воду хлебом и другой подкормкой. Это выводит из строя пищеварительную систему.Уточняется, что подкорм птиц в жаркую погоду может привести также к их гибели."Летом птицы не нуждаются в подкормке. Утки должны научиться самостоятельно добывать себе еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть во время трудного перелета на зимовку", - говорится в документе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты предупредили жителей Москвы о вреде, который приносит птицам подкормка мучными изделиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"За последние несколько недель специалисты-биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали увеличение случаев пищевого отравления уток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время длительной жары во многих столичных водоемах происходит цветение воды из-за сине-зеленых водорослей. Они быстро размножаются и отмирают. Во время гниения водорослей вода наполняется вредными бактериями
и веществами, которые могут получить пернатые вместе с брошенным в воду хлебом и другой подкормкой. Это выводит из строя пищеварительную систему.
Уточняется, что подкорм птиц в жаркую погоду может привести также к их гибели.
"Летом птицы не нуждаются в подкормке. Утки должны научиться самостоятельно добывать себе еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть во время трудного перелета на зимовку", - говорится в документе.