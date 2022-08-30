https://ria.ru/20220830/ptitsy-1813763254.html

Специалисты рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве

Специалисты рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве - РИА Новости, 01.09.2022

Специалисты рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве

Специалисты предупредили жителей Москвы о вреде, который приносит птицам подкормка мучными изделиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 01.09.2022

2022-08-30T14:34

2022-08-30T14:34

2022-09-01T16:08

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москва

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты предупредили жителей Москвы о вреде, который приносит птицам подкормка мучными изделиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."За последние несколько недель специалисты-биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали увеличение случаев пищевого отравления уток", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время длительной жары во многих столичных водоемах происходит цветение воды из-за сине-зеленых водорослей. Они быстро размножаются и отмирают. Во время гниения водорослей вода наполняется вредными бактериями и веществами, которые могут получить пернатые вместе с брошенным в воду хлебом и другой подкормкой. Это выводит из строя пищеварительную систему.Уточняется, что подкорм птиц в жаркую погоду может привести также к их гибели."Летом птицы не нуждаются в подкормке. Утки должны научиться самостоятельно добывать себе еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть во время трудного перелета на зимовку", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220829/gnezdo-1813129012.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва