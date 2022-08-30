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Киев готовит провокацию к визиту МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил депутат Госдумы
Киев готовит провокацию к визиту МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 30.08.2022
Киев готовит провокацию к визиту МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил депутат Госдумы
Киевский режим готовит "многоуровневую провокацию", чтобы помешать миссии МАГАТЭ попасть на Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:14
2022-08-30T17:14
2022-08-30T17:14
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Киевский режим готовит "многоуровневую провокацию", чтобы помешать миссии МАГАТЭ попасть на Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."Киев планирует многоуровневую провокацию для того, чтобы миссия МАГАТЭ все-таки не попала на территорию (Запорожской) АЭС", - заявил парламентарий.Политик не исключил "радикальных действий" со стороны Киева в ближайшее время, отметив, что Украина не заинтересована в том, чтобы делегация попала на ЗАЭС."От Киева можно ожидать провокации в любое время, или же они будут медлить столько, чтобы успеть зачистить какие-то хвосты. Они не заинтересованы в том, чтобы миссия МАГАТЭ попала на станцию", - резюмировал политик.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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В мире, Киев, Энергодар, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Госдума РФ, Адальби Шхагошев
Киев готовит провокацию к визиту МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил депутат Госдумы
Депутат Госдумы Шхагошев: Киев готовит провокацию, чтобы не дать МАГАТЭ попасть на ЗАЭС