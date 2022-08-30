В Рязанской области сбросили на пожары почти 25 тысяч тонн воды
В Рязанской области в ходе борьбы с лесными пожарами сбросили почти 25 тысяч тонн воды
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Рязанской области с начала операции по борьбе с пожарами сброшено 24,7 тысячи тонн воды, ещё свыше 3,2 тысячи тонн воды использовано для тушения возгораний в Нижегородской области и Марий Эл, сообщили в пресс-службе кабмина.
Ситуация с пожарами в регионах обсуждалась во вторник на заседании правкомиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, которое провёл вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
"На заседании отметили, что пожары в Рязанской области, Нижегородской области и Республике Марий Эл остаются локализованными. Экстренные службы заливают водой очаги задымления. Всего с начала пожара авиацией сброшено 24,7 тысячи тонн воды в Рязанской области, свыше 3,2 тысячи тонн воды – в Нижегородской области и Республике Марий Эл", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Рязанской области продолжаются работы по борьбе с задымлениями, так как на болотах продолжает тлеть кустарник. Общая площадь, пройденная огнём, увеличилась в связи с плановым отжигом, который необходим для профилактики распространения огня.
В ходе заседания комиссии обсуждалась ситуация в Ивановской области: 28 августа там произошло возгорание, на борьбу с которым направлено более 1 тысячи человек и свыше 160 единиц техники, включая 12 воздушных судов. "Оперативно обустроена защитная минерализованная полоса длиной 70 км с целью остановки распространения огня, в том числе на населённые пункты. В данный момент такая угроза предотвращена. Кромка активного горения за сутки сокращена в два раза", - отметили в пресс-службе.