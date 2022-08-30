https://ria.ru/20220830/pozhary-1813138642.html

В Югре загорелся лес на площади 7,3 тысячи гектаров

В Югре загорелся лес на площади 7,3 тысячи гектаров - РИА Новости, 30.08.2022

В Югре загорелся лес на площади 7,3 тысячи гектаров

Самая сложная лесопожарная обстановка в Уральском федеральном округе сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе, где горят 7,3 тысячи гектаров леса, сообщил РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:04

2022-08-30T14:04

2022-08-30T14:06

происшествия

природные пожары в россии

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Самая сложная лесопожарная обстановка в Уральском федеральном округе сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе, где горят 7,3 тысячи гектаров леса, сообщил журналистам заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.Режим ЧС был повторно введен в Югре со 2 августа из-за сильных лесных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидированы 409 природных пожаров площадью более 344 тысяч гектаров. Пятнадцатого августа власти сообщили, что все пожары на землях лесного фонда в регионе потушены, 18 августа был отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах."На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры у нас на сегодня 21 очаг возгораний на площади 7300 гектаров, из них локализованы 10 очагов на площади 5700 гектаров. Самая сложная обстановка (в УрФО) на территории ХМАО, но не на всей территории, а лишь в западной его части, в предгорьях Уральских гор. Там на протяжении более чем двух месяцев не было осадков, жаркая погода установилась. Осложнялось все это ветреной погодой и удаленностью территорий, труднодоступностью – там нет ни дорог, ни коммуникаций", - сказал Куплевацкий.По его словам, приход осени и погодные условия будут способствовать тому, чтобы в ближайшее время ситуация стабилизировалась и пожары были ликвидированы.Он добавил, что в общей сложности на территории Уральского федерального округа, по состоянию на 10.00 30 августа, действуют 29 лесных пожаров на площади 7331 гектаров, из них локализованы 16 очагов на площади 5700 гектаров.По данным властей региона, в настоящее время пожары действуют в Березовском, Советском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах, на ликвидации работают свыше 600 человек.

https://ria.ru/20220830/samarskiy-1813072524.html

https://ria.ru/20220830/pozhary-1813049434.html

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, природные пожары в россии, ханты-мансийский автономный округ