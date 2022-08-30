Рейтинг@Mail.ru
В Коми локализовали 11 лесных пожаров - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/pozhary-1813122059.html
В Коми локализовали 11 лесных пожаров
В Коми локализовали 11 лесных пожаров - РИА Новости, 30.08.2022
В Коми локализовали 11 лесных пожаров
В Коми сокращается количество и площадь лесных пожаров - локализовано 11 пожаров на общей площади 10,8 тысячи гектаров, на сегодняшний день действующими... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:30
2022-08-30T13:30
происшествия
усть-цилемский район
природные пожары в россии
ухта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_0:215:3232:2033_1920x0_80_0_0_bbc312c0cc34b336124c10b132eed218.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. В Коми сокращается количество и площадь лесных пожаров - локализовано 11 пожаров на общей площади 10,8 тысячи гектаров, на сегодняшний день действующими остаются 12 пожаров на площади почти 4,5 тысячи гектаров, сообщает минприроды республики."По состоянию на 11.00 локализованными числятся 11 пожаров на общей площади 10 870 гектаров. Действует 12 пожаров на площади 4 498 гектаров. За сегодняшний день новых пожаров не обнаружено, два возгорания на площади 817 гектаров ликвидированы", - сообщает ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что угроз населенным пунктам нет. Тушение пожаров продолжается.Ранее минприроды Коми сообщало, что с начала пожароопасного сезона в республике произошло 433 лесных пожара площадью более 36 тысяч гектаров. По информации республиканского правительства, в настоящее время лесные пожары тушат около 600 человек, включая специалистов из других регионов. При этом наиболее сложная обстановка сложилась в Удорском, Княжпогостском и Усть-Цилемском районах, а также в Ухте. При этом угрозы населенным пунктам нет, хотя жители и могли ощущать дискомфорт из-за дымки.
усть-цилемский район
ухта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
2022-08-30T13:30
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_501:0:3232:2048_1920x0_80_0_0_6474dad8d1f2e1a836c98233a93612bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-цилемский район, природные пожары в россии, ухта
Происшествия, Усть-Цилемский район, Природные пожары в России, Ухта
13:30 30.08.2022
 
В Коми локализовали 11 лесных пожаров

Минприроды: в Коми локализовали 11 лесных пожаров на площади 10,8 тысячи гектаров

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Пожар в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. В Коми сокращается количество и площадь лесных пожаров - локализовано 11 пожаров на общей площади 10,8 тысячи гектаров, на сегодняшний день действующими остаются 12 пожаров на площади почти 4,5 тысячи гектаров, сообщает минприроды республики.
"По состоянию на 11.00 локализованными числятся 11 пожаров на общей площади 10 870 гектаров. Действует 12 пожаров на площади 4 498 гектаров. За сегодняшний день новых пожаров не обнаружено, два возгорания на площади 817 гектаров ликвидированы", - сообщает ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что угроз населенным пунктам нет. Тушение пожаров продолжается.
Ранее минприроды Коми сообщало, что с начала пожароопасного сезона в республике произошло 433 лесных пожара площадью более 36 тысяч гектаров. По информации республиканского правительства, в настоящее время лесные пожары тушат около 600 человек, включая специалистов из других регионов. При этом наиболее сложная обстановка сложилась в Удорском, Княжпогостском и Усть-Цилемском районах, а также в Ухте. При этом угрозы населенным пунктам нет, хотя жители и могли ощущать дискомфорт из-за дымки.
 
ПроисшествияУсть-Цилемский районПриродные пожары в РоссииУхта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала