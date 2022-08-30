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В Коми локализовали 11 лесных пожаров

В Коми локализовали 11 лесных пожаров - РИА Новости, 30.08.2022

В Коми локализовали 11 лесных пожаров

В Коми сокращается количество и площадь лесных пожаров - локализовано 11 пожаров на общей площади 10,8 тысячи гектаров, на сегодняшний день действующими... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:30

2022-08-30T13:30

2022-08-30T13:30

происшествия

усть-цилемский район

природные пожары в россии

ухта

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. В Коми сокращается количество и площадь лесных пожаров - локализовано 11 пожаров на общей площади 10,8 тысячи гектаров, на сегодняшний день действующими остаются 12 пожаров на площади почти 4,5 тысячи гектаров, сообщает минприроды республики."По состоянию на 11.00 локализованными числятся 11 пожаров на общей площади 10 870 гектаров. Действует 12 пожаров на площади 4 498 гектаров. За сегодняшний день новых пожаров не обнаружено, два возгорания на площади 817 гектаров ликвидированы", - сообщает ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что угроз населенным пунктам нет. Тушение пожаров продолжается.Ранее минприроды Коми сообщало, что с начала пожароопасного сезона в республике произошло 433 лесных пожара площадью более 36 тысяч гектаров. По информации республиканского правительства, в настоящее время лесные пожары тушат около 600 человек, включая специалистов из других регионов. При этом наиболее сложная обстановка сложилась в Удорском, Княжпогостском и Усть-Цилемском районах, а также в Ухте. При этом угрозы населенным пунктам нет, хотя жители и могли ощущать дискомфорт из-за дымки.

усть-цилемский район

ухта

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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-08-30T13:30 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, усть-цилемский район, природные пожары в россии, ухта