https://ria.ru/20220830/pozhary-1813049434.html
В России за сутки потушили 75 природных пожаров
В России за сутки потушили 75 природных пожаров - РИА Новости, 30.08.2022
В России за сутки потушили 75 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 4 750 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T05:53
2022-08-30T05:53
2022-08-30T05:53
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 4 750 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 29.08.2022 года в России ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 4 750 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 30 августа в России действовало 83 лесных пожара на площади 54 800 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республики Коми - там действуют 25 пожаров на площади 16 184 гектара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В России за сутки потушили 75 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 4 750 гектаров