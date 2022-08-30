https://ria.ru/20220830/pozhary-1813049434.html

В России за сутки потушили 75 природных пожаров

В России за сутки потушили 75 природных пожаров - РИА Новости, 30.08.2022

В России за сутки потушили 75 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 4 750 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T05:53

2022-08-30T05:53

2022-08-30T05:53

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 4 750 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 29.08.2022 года в России ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 4 750 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 30 августа в России действовало 83 лесных пожара на площади 54 800 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республики Коми - там действуют 25 пожаров на площади 16 184 гектара.

https://ria.ru/20220829/pozhar-1812988275.html

россия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия