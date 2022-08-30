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"Терпение лопнуло!" В ФРГ разгорелся скандал после новой выходки Мельника - РИА Новости, 30.08.2022
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"Терпение лопнуло!" В ФРГ разгорелся скандал после новой выходки Мельника
"Терпение лопнуло!" В ФРГ разгорелся скандал после новой выходки Мельника - РИА Новости, 30.08.2022
"Терпение лопнуло!" В ФРГ разгорелся скандал после новой выходки Мельника
Депутат от фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Леманн призвал объявить бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника персоной нон грата, пишет немецкое издание РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:11
2022-08-30T16:54
в мире
андрей мельник
михаэль кречмер
фридрих мерц
хдс/хсс
украина
германия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат от фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Леманн призвал объявить бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника персоной нон грата, пишет немецкое издание Bild."Мне надоело, что Мельник постоянно жалуется на решения, принятые Берлином, отзывает приглашения посетить Киев и оскорбляет наших политиков. Чаша терпения переполнилась… Мельник был снят с должности, поэтому его нужно немедленно объявить персоной нон грата, чтобы он как можно скорее покинул Германию", — заявил Леманн.Так, депутат поддержал премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, которому Мельник после призывов к переговорам и заморозке конфликта на Украине "запретил" посещать страну. Леманн подчеркнул, что премьер имеет право на собственную позицию по этому вопросу, при этом он отметил необходимость обсуждать пути разрешения обострившегося кризиса.Позднее Мельник отреагировал на слова немецкого политика, назвав их "беспрецедентной грубой чушью" и призвав отреагировать на них главу партийной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца.В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в Германии Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера страны Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике за восхваление лидера украинских националистов Степана Бандеры. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
https://ria.ru/20220828/melnik-1812672739.html
https://ria.ru/20220712/polyaki-1801906502.html
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в мире, андрей мельник, михаэль кречмер, фридрих мерц, хдс/хсс, украина, германия
В мире, Андрей Мельник, Михаэль Кречмер, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Украина, Германия
16:11 30.08.2022 (обновлено: 16:54 30.08.2022)
 
"Терпение лопнуло!" В ФРГ разгорелся скандал после новой выходки Мельника

Депутат бундестага Леманн призвал объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата

© Фото : MFA of UkraineЭкс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат от фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Леманн призвал объявить бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника персоной нон грата, пишет немецкое издание Bild.
"Мне надоело, что Мельник постоянно жалуется на решения, принятые Берлином, отзывает приглашения посетить Киев и оскорбляет наших политиков. Чаша терпения переполнилась… Мельник был снят с должности, поэтому его нужно немедленно объявить персоной нон грата, чтобы он как можно скорее покинул Германию", — заявил Леманн.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 10:48
Мельник разозлил немцев новым резким выпадом в сторону Германии
Так, депутат поддержал премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, которому Мельник после призывов к переговорам и заморозке конфликта на Украине "запретил" посещать страну. Леманн подчеркнул, что премьер имеет право на собственную позицию по этому вопросу, при этом он отметил необходимость обсуждать пути разрешения обострившегося кризиса.
Позднее Мельник отреагировал на слова немецкого политика, назвав их "беспрецедентной грубой чушью" и призвав отреагировать на них главу партийной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца.
В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в Германии Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера страны Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике за восхваление лидера украинских националистов Степана Бандеры. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
12 июля, 12:38
"По-немецки?!" Поляки обрушились на Мельника из-за слов о Волынской резне
 
В миреАндрей МельникМихаэль КречмерФридрих МерцХДС/ХССУкраинаГермания
 
 
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