https://ria.ru/20220830/pomosch-1813223558.html

Кулеба поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи Украине

Кулеба поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 30.08.2022

Кулеба поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи Украине

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи, в котором, по его словам, будет то, что "больше всего нужно" для... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:21

2022-08-30T17:21

2022-08-30T17:21

в мире

швеция

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дмитрий кулеба

мид украины

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи, в котором, по его словам, будет то, что "больше всего нужно" для украинских военных.В понедельник шведский премьер Магдалена Андерссон, сообщила, что Швеция выделяет Украине новый пакет военной и экономической помощи примерно в 100 миллионов долларов США."Вчера был в Швеции, сегодня – в Чехии… Вчера получили от Швеции очередной пакет военной поддержки. Работали со шведскими коллегами над тем, на что именно будут потрачены эти деньги для оборонной поддержки Украины", – сказал Кулеба в видео-обращении в социальной сети Facebook*.По словам Кулебы, были названы конкретные позиции, поставки которых ожидает Киев."Мы благодарны им за поддержку. Но мы хотим получить именно то, что больше всего сейчас нужно на фронте и то, что Швеция реально может нам предоставить", - добавил министр.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220829/ikea-1813031088.html

https://ria.ru/20220816/kuleba-1810014627.html

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в мире, швеция, украина, дмитрий кулеба, мид украины