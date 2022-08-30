https://ria.ru/20220830/polsha-1813050033.html

Испугавшиеся дефицита поляки проявили "нездоровую изобретательность"

Испугавшиеся дефицита поляки проявили "нездоровую изобретательность" - РИА Новости, 30.08.2022

Испугавшиеся дефицита поляки проявили "нездоровую изобретательность"

Жители Польши массово проявляют "нездоровую изобретательность" для получения угольных субсидий, сообщает издание Interia. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T06:08

2022-08-30T06:08

2022-08-30T11:27

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Жители Польши массово проявляют "нездоровую изобретательность" для получения угольных субсидий, сообщает издание Interia."Субсидия на уголь пользуется большим интересом среди поляков. Однако из гмин (общин. — Прим. ред.) приходят новости о том, что она становится толчком для нездоровой изобретательности", — пишет издание.Так, из-за правила о том, что угольная субсидия будет выплачиваться не по формуле "три тысячи злотых (39 000 рублей. — Прим. ред.) на печь", а "три тысячи злотых на каждое домохозяйство, использующее уголь для отопления", в гминах отмечается "взрывной рост" числа новых домохозяйств."К нам пришли три брата. Всю свою жизнь они жили в одном доме, отапливали здание одной печью и подавали одну декларацию. Сегодня они приносят нам три декларации и рассчитывают на три угольных субсидии по три тысячи злотых. Ведь каждый из них — это отдельное домохозяйство", — рассказывает изданию чиновник из Лодзинского воеводства.Подобные злоупотребления, по данным Interia, отмечаются во всей Польше. "У нас есть примеры супружеских пар, живущих в одном доме, которые вспомнили, что они, оказывается, не вместе, живут раздельно и ведут отдельные домохозяйства", — рассказал войт (староста. — Прим. ред.) поморской гмины Кобыльница Лешек Кулиньский.По словам президента Ассоциации "Краковская смоговая тревога" Анджея Гулы, если угольная субсидия для одного источника тепла будет выплачиваться несколько раз, то "многие односемейные дома получат по две или три субсидии, а многие — ни одной, потому что бюджет программы будет исчерпан".Всего на программу угольной субсидии выделено 11,5 миллиарда злотых (почти 2,5 миллиарда долларов), отмечает издание. Согласно обещаниям правительства, если эта сумма будет превышена, то размер следующих пособий будет уменьшен."В гминах говорят прямо: при правилах, что несколько семей из одного дома, отапливаемого одной печью, получат пособия, шансов, что этих денег хватит, нет", — резюмирует Interia.Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Бывший вице-премьер и экс-министр экономики республики Януш Пехоциньский предупреждал, что Польшу ожидает "дорогая зима" с точки зрения стоимости угля. При этом он отметил существенное снижение добычи угля в стране.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220829/kommunizm-1812781524.html

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