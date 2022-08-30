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СК выяснит обстоятельства покушения на начальника ГИБДД в Херсоне
СК выяснит обстоятельства покушения на начальника ГИБДД в Херсоне - РИА Новости, 30.08.2022
СК выяснит обстоятельства покушения на начальника ГИБДД в Херсоне
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата оказать содействие следователям СК в установлении... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:52
2022-08-30T18:52
2022-08-30T18:52
происшествия
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херсонская область
херсон
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата оказать содействие следователям СК в установлении обстоятельств покушения на начальника дежурной части ГИБДД в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил криминалистам центрального аппарата оказать содействие следователям Следственного комитета в установлении обстоятельств покушения на начальника дежурной части ГИБДД в Херсонской области", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в Херсоне злоумышленники привели в действие радиоуправляемое взрывное устройство в Паровозном переулке, когда рядом проезжал начальник дежурной части ГИБДД в Херсонской области. В автомобиле помимо полицейского находились его супруга и малолетняя дочь. В результате никто не пострадал.Добавляется, что следователи примут меры к установлению обстоятельств этого преступления и лиц, причастных к его совершению, а также представят доклад о ходе расследования.
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происшествия, россия, херсонская область , херсон, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Херсонская область , Херсон, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
СК выяснит обстоятельства покушения на начальника ГИБДД в Херсоне
СК выяснит обстоятельства покушения на начальника дежурной части херсонской ГИБДД