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Воробьев: годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 85% - РИА Новости, 30.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220830/podmoskove-1813156992.html
Воробьев: годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 85%
Воробьев: годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 85% - РИА Новости, 30.08.2022
Воробьев: годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 85%
Годовой план по ремонту дорог в Московской области выполнен на 85%, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:43
2022-08-30T15:30
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
подольск
мытищи
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Годовой план по ремонту дорог в Московской области выполнен на 85%, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области."В этом году мы отремонтировали уже более 1,2 тысячи километров дорог – это почти 85% от плана. Как правило, это не только обновление покрытия, но и укрепление обочин, нанесение разметки. Сейчас работы еще продолжаются на 130 дорогах, но в 16 городских округах они уже полностью завершены", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Согласно справке пресс-службы, ремонтная кампания на дорогах Московской области завершится осенью. На сегодняшний день план по ремонту дорог выполнили в 16 городских округах. В 33 муниципалитетах на 80 дорогах отремонтировали наиболее интенсивные участки с применением нового асфальтобетона. Например, вылетные магистрали и центральные улицы в Подольске, Мытищах, Клину и Солнечногорске.
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московская область (подмосковье)
подольск
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), подольск, мытищи
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Подольск, Мытищи
14:43 30.08.2022 (обновлено: 15:30 30.08.2022)
 

Воробьев: годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 85%

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Дорога в Подмосковье
Дорога в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Годовой план по ремонту дорог в Московской области выполнен на 85%, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.
"В этом году мы отремонтировали уже более 1,2 тысячи километров дорог – это почти 85% от плана. Как правило, это не только обновление покрытия, но и укрепление обочин, нанесение разметки. Сейчас работы еще продолжаются на 130 дорогах, но в 16 городских округах они уже полностью завершены", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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Согласно справке пресс-службы, ремонтная кампания на дорогах Московской области завершится осенью. На сегодняшний день план по ремонту дорог выполнили в 16 городских округах. В 33 муниципалитетах на 80 дорогах отремонтировали наиболее интенсивные участки с применением нового асфальтобетона. Например, вылетные магистрали и центральные улицы в Подольске, Мытищах, Клину и Солнечногорске.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ПодольскМытищи
 
 
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