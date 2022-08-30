https://ria.ru/20220830/podmoskove-1813156992.html

Воробьев: годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 85%

Воробьев: годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 85% - РИА Новости, 30.08.2022

Воробьев: годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 85%

Годовой план по ремонту дорог в Московской области выполнен на 85%, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:43

2022-08-30T14:43

2022-08-30T15:30

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

подольск

мытищи

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Годовой план по ремонту дорог в Московской области выполнен на 85%, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области."В этом году мы отремонтировали уже более 1,2 тысячи километров дорог – это почти 85% от плана. Как правило, это не только обновление покрытия, но и укрепление обочин, нанесение разметки. Сейчас работы еще продолжаются на 130 дорогах, но в 16 городских округах они уже полностью завершены", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Согласно справке пресс-службы, ремонтная кампания на дорогах Московской области завершится осенью. На сегодняшний день план по ремонту дорог выполнили в 16 городских округах. В 33 муниципалитетах на 80 дорогах отремонтировали наиболее интенсивные участки с применением нового асфальтобетона. Например, вылетные магистрали и центральные улицы в Подольске, Мытищах, Клину и Солнечногорске.

https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812814196.html

московская область (подмосковье)

подольск

мытищи

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), подольск, мытищи