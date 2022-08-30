https://ria.ru/20220830/podmoskove-1813150437.html

Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов

Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов - РИА Новости, 30.08.2022

Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов

Свыше 2,3 тысячи школьных автобусов проверили власти Московской области в рамках подготовки к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:28

2022-08-30T14:28

2022-08-30T14:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

глонасс (система навигации)

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Свыше 2,3 тысячи школьных автобусов проверили власти Московской области в рамках подготовки к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Согласно стандартам, школьные автобусы должны быть оснащены системой контроля скорости и режима труда водителей, системой спутниковой навигации "ГЛОНАСС", сиденья должны быть оснащены ремнями безопасности, а проход в салоне оборудован поручнями. Также в салоне должны быть установлены сигнальные кнопки "Просьба об остановке", а рабочее место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки"Проверку прошли автобусы из 41 муниципального образования, в которых осуществляются перевозки на школьных маршрутах, - сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.В 110 автобусах выявлены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность, тем не менее, перевозчики должны устранить замечания в кратчайшие сроки.

https://realty.ria.ru/20220829/detsady-1812901959.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), глонасс (система навигации)