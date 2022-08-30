https://ria.ru/20220830/podmoskove-1813150437.html
Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов
Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов - РИА Новости, 30.08.2022
Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов
Свыше 2,3 тысячи школьных автобусов проверили власти Московской области в рамках подготовки к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:28
2022-08-30T14:28
2022-08-30T14:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
глонасс (система навигации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893094_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_0326355e96eb22a5706d35966cdb34ec.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Свыше 2,3 тысячи школьных автобусов проверили власти Московской области в рамках подготовки к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Согласно стандартам, школьные автобусы должны быть оснащены системой контроля скорости и режима труда водителей, системой спутниковой навигации "ГЛОНАСС", сиденья должны быть оснащены ремнями безопасности, а проход в салоне оборудован поручнями. Также в салоне должны быть установлены сигнальные кнопки "Просьба об остановке", а рабочее место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки"Проверку прошли автобусы из 41 муниципального образования, в которых осуществляются перевозки на школьных маршрутах, - сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.В 110 автобусах выявлены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность, тем не менее, перевозчики должны устранить замечания в кратчайшие сроки.
https://realty.ria.ru/20220829/detsady-1812901959.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893094_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_ec8cc5285747fe069bae75e47b3343fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), глонасс (система навигации)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ГЛОНАСС (система навигации)