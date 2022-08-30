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Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов - РИА Новости, 30.08.2022
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Новости Подмосковья
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Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов
Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов - РИА Новости, 30.08.2022
Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов
Свыше 2,3 тысячи школьных автобусов проверили власти Московской области в рамках подготовки к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:28
2022-08-30T14:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Свыше 2,3 тысячи школьных автобусов проверили власти Московской области в рамках подготовки к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Согласно стандартам, школьные автобусы должны быть оснащены системой контроля скорости и режима труда водителей, системой спутниковой навигации "ГЛОНАСС", сиденья должны быть оснащены ремнями безопасности, а проход в салоне оборудован поручнями. Также в салоне должны быть установлены сигнальные кнопки "Просьба об остановке", а рабочее место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки"Проверку прошли автобусы из 41 муниципального образования, в которых осуществляются перевозки на школьных маршрутах, - сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.В 110 автобусах выявлены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность, тем не менее, перевозчики должны устранить замечания в кратчайшие сроки.
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московская область (подмосковье), глонасс (система навигации)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ГЛОНАСС (система навигации)
14:28 30.08.2022
 

Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьный автобус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Свыше 2,3 тысячи школьных автобусов проверили власти Московской области в рамках подготовки к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Согласно стандартам, школьные автобусы должны быть оснащены системой контроля скорости и режима труда водителей, системой спутниковой навигации "ГЛОНАСС", сиденья должны быть оснащены ремнями безопасности, а проход в салоне оборудован поручнями. Также в салоне должны быть установлены сигнальные кнопки "Просьба об остановке", а рабочее место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки
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"Проверку прошли автобусы из 41 муниципального образования, в которых осуществляются перевозки на школьных маршрутах, - сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.
В 110 автобусах выявлены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность, тем не менее, перевозчики должны устранить замечания в кратчайшие сроки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ГЛОНАСС (система навигации)
 
 
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