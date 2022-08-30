https://ria.ru/20220830/poboi-1813231363.html

В Нижегородской области подросток закидал камнями мать своей возлюбленной

В Нижегородской области подросток закидал камнями мать своей возлюбленной - РИА Новости, 30.08.2022

В Нижегородской области подросток закидал камнями мать своей возлюбленной

Дело о побоях завели на 16-летнего подростка в Нижегородской области, который в ходе конфликта набросился на мать своей девушки, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:47

2022-08-30T17:47

2022-08-30T17:48

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Дело о побоях завели на 16-летнего подростка в Нижегородской области, который в ходе конфликта набросился на мать своей девушки, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в городе Сергаче подросток закидал камнями мать своей девушки, которая якобы не разрешала им встречаться.Как рассказали журналистам в региональном управлении МВД, в полицию поступило два сообщения о конфликте между женщиной и подростком в Сергаче. Первое - из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась женщина 1982 года рождения с телесными повреждениями, которые она получила в ходе конфликта с несовершеннолетним. Второе сообщение поступило от самой потерпевшей."В результате выезда на место происшествия полицейскими было установлено, что вечером 24 августа к дочери потерпевшей пришел молодой человек 2006 года рождения. Во время беседы на приусадебном участке между матерью девушки и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетний стал бросать в неё подручные предметы с земли. В результате женщина получила телесные повреждения", - рассказали в пресс-службе ведомства.Сотрудники полиции задержали подростка и доставили в отдел полиции, было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП (Побои). "Потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. После получения заключения и установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью женщины, будет дана окончательная квалификация действий подростка", - пояснили в пресс-службе.По данным ведомства, подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, так как в 2021 году привлекался к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

https://ria.ru/20220811/arest-1808967651.html

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765172702.html

https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802225246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижегородская область