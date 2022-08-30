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Глава поселения под Туапсе прокомментировал драку за проход к пляжу
Глава поселения под Туапсе прокомментировал драку за проход к пляжу - РИА Новости, 31.08.2022
Глава поселения под Туапсе прокомментировал драку за проход к пляжу
Глава Шепсинского сельского поселения под Туапсе Виктор Вареник после появления в соцсетях резонансной видеозаписи с дракой за проход к пляжу пояснил, что по... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-30T20:42
2022-08-30T20:42
2022-08-31T10:11
происшествия
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КРАСНОДАР, 30 авг – РИА Новости. Глава Шепсинского сельского поселения под Туапсе Виктор Вареник после появления в соцсетях резонансной видеозаписи с дракой за проход к пляжу пояснил, что по поводу доступа к морю сейчас идут судебные тяжбы с пансионатом.В интернете распространилось видео драки между туристом и охранником пансионата из-за прохода к пляжу. Согласно видеозаписи, сотрудник пансионата использовал дубинку, а в конце вытащил пистолет, речь идет о пансионате "Южный" организации "Априори" в Туапсинском районе. По факту драки идет проверка, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю."У нас по данному проходу идут с ООО "Априори" судебные тяжбы. Там установлены наши публичные сервитуты. Но в организации "Априори" возражают против их установки. На сегодняшний день Туапсинский районный суд удовлетворил исковое заявление о назначении экспертизы другого альтернативного прохода по данной территории, ждем заключения по результатам экспертизы", - рассказал РИА Новости глава сельского поселения.Вареник отметил, что альтернативный проход к пляжу, который предлагает "Априори", представляет собой горную необустроенную дорожку - "козью тропу". Он указал, что по тропе очень сложно подниматься, особенно маломобильным людям.Глава поселения добавил, что власти пытались "решить вопрос полюбовно" с руководством пансионата, например, организовав проход с использованием пропускной системы, но договориться не удалось. Комментарием представителей пансионата РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220806/tuapse-1807769193.html
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, россия, новости - туризм
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия, Туризм, Новости - Туризм
20:42 30.08.2022 (обновлено: 10:11 31.08.2022)
Глава поселения под Туапсе прокомментировал драку за проход к пляжу
Глава поселения Шепсинское Вареник заявил о тяжбах с пансионатом "Южный" за доступ к пляжу
КРАСНОДАР, 30 авг – РИА Новости. Глава Шепсинского сельского поселения под Туапсе Виктор Вареник после появления в соцсетях резонансной видеозаписи с дракой за проход к пляжу пояснил, что по поводу доступа к морю сейчас идут судебные тяжбы с пансионатом.
В интернете распространилось видео драки между туристом и охранником пансионата из-за прохода к пляжу. Согласно видеозаписи, сотрудник пансионата использовал дубинку, а в конце вытащил пистолет, речь идет о пансионате "Южный" организации "Априори" в Туапсинском районе
. По факту драки идет проверка, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю
.
"У нас по данному проходу идут с ООО "Априори" судебные тяжбы. Там установлены наши публичные сервитуты. Но в организации "Априори" возражают против их установки. На сегодняшний день Туапсинский районный суд удовлетворил исковое заявление о назначении экспертизы другого альтернативного прохода по данной территории, ждем заключения по результатам экспертизы", - рассказал РИА Новости глава сельского поселения.
Вареник отметил, что альтернативный проход к пляжу, который предлагает "Априори", представляет собой горную необустроенную дорожку - "козью тропу". Он указал, что по тропе очень сложно подниматься, особенно маломобильным людям.
Глава поселения добавил, что власти пытались "решить вопрос полюбовно" с руководством пансионата, например, организовав проход с использованием пропускной системы, но договориться не удалось. Комментарием представителей пансионата РИА Новости пока не располагает.