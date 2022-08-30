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Генсек ООН посетит Пакистан на фоне наводнений в стране - РИА Новости, 30.08.2022
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Генсек ООН посетит Пакистан на фоне наводнений в стране
Генсек ООН посетит Пакистан на фоне наводнений в стране - РИА Новости, 30.08.2022
Генсек ООН посетит Пакистан на фоне наводнений в стране
Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Пакистан 9-11 сентября на фоне беспрецедентных наводнений в стране, сообщил на брифинге его официальный представитель Стефан РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:03
2022-08-30T20:03
в мире
пакистан
исламабад
нью-йорк (город)
антониу гутерреш
оон
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Пакистан 9-11 сентября на фоне беспрецедентных наводнений в стране, сообщил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генсек отправится в страну на следующей неделе. Он прибудет в Исламабад 9 сентября. Отправится в районы, которые наиболее пострадали от этой беспрецедентной катастрофы", - сказал Дюжаррик.По его словам, 11 сентября генсек вернется в Нью-Йорк.Правительство Пакистана сообщает, что более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец, пострадали от наводнения, почти миллион домов разрушены или серьезно повреждены.Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями информировало в понедельник, что в результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погиб 1061 человек, более 1,5 тысячи ранены. Ливни и разлившиеся реки повредили 3457 километров дорог, обрушились 157 мостов, полностью или частично разрушены почти 950 тысяч домов, погибли более 800 тысяч голов скота.На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра.
https://ria.ru/20220828/navodnenie-1812655563.html
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исламабад
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в мире, пакистан, исламабад, нью-йорк (город), антониу гутерреш, оон
В мире, Пакистан, Исламабад, Нью-Йорк (город), Антониу Гутерреш, ООН
20:03 30.08.2022
 
Генсек ООН посетит Пакистан на фоне наводнений в стране

Генсек ООН Гутерреш посетит Пакистан 9-11 сентября на фоне наводнений в стране

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Пакистан 9-11 сентября на фоне беспрецедентных наводнений в стране, сообщил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генсек отправится в страну на следующей неделе. Он прибудет в Исламабад 9 сентября. Отправится в районы, которые наиболее пострадали от этой беспрецедентной катастрофы", - сказал Дюжаррик.
Дорога, разрушенная в результате затяжных муссонных дождей и наводнения в Пакистане - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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Число жертв наводнения в Пакистане превысило тысячу человек
По его словам, 11 сентября генсек вернется в Нью-Йорк.
Правительство Пакистана сообщает, что более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец, пострадали от наводнения, почти миллион домов разрушены или серьезно повреждены.
Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями информировало в понедельник, что в результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погиб 1061 человек, более 1,5 тысячи ранены. Ливни и разлившиеся реки повредили 3457 километров дорог, обрушились 157 мостов, полностью или частично разрушены почти 950 тысяч домов, погибли более 800 тысяч голов скота.
На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра.
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В миреПакистанИсламабадНью-Йорк (город)Антониу ГутеррешООН
 
 
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