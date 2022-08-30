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Генсек ООН посетит Пакистан на фоне наводнений в стране
Генсек ООН посетит Пакистан на фоне наводнений в стране - РИА Новости, 30.08.2022
Генсек ООН посетит Пакистан на фоне наводнений в стране
Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Пакистан 9-11 сентября на фоне беспрецедентных наводнений в стране, сообщил на брифинге его официальный представитель Стефан РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:03
2022-08-30T20:03
2022-08-30T20:03
в мире
пакистан
исламабад
нью-йорк (город)
антониу гутерреш
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Пакистан 9-11 сентября на фоне беспрецедентных наводнений в стране, сообщил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генсек отправится в страну на следующей неделе. Он прибудет в Исламабад 9 сентября. Отправится в районы, которые наиболее пострадали от этой беспрецедентной катастрофы", - сказал Дюжаррик.По его словам, 11 сентября генсек вернется в Нью-Йорк.Правительство Пакистана сообщает, что более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец, пострадали от наводнения, почти миллион домов разрушены или серьезно повреждены.Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями информировало в понедельник, что в результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погиб 1061 человек, более 1,5 тысячи ранены. Ливни и разлившиеся реки повредили 3457 километров дорог, обрушились 157 мостов, полностью или частично разрушены почти 950 тысяч домов, погибли более 800 тысяч голов скота.На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра.
https://ria.ru/20220828/navodnenie-1812655563.html
https://ria.ru/20220820/eksport-1810991862.html
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в мире, пакистан, исламабад, нью-йорк (город), антониу гутерреш, оон
В мире, Пакистан, Исламабад, Нью-Йорк (город), Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН посетит Пакистан на фоне наводнений в стране
Генсек ООН Гутерреш посетит Пакистан 9-11 сентября на фоне наводнений в стране