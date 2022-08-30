https://ria.ru/20220830/oruzhie-1813223856.html
Сотрудникам украинского Госбюро расследований разрешат применять оружие
Сотрудникам украинского Госбюро расследований разрешат применять оружие - РИА Новости, 30.08.2022
Сотрудникам украинского Госбюро расследований разрешат применять оружие
Сотрудникам украинского Государственного бюро расследований разрешат применять оружие и физическую силу во время военного положения или режима ЧС, о принятии... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:22
2022-08-30T17:22
2022-08-30T17:22
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудникам украинского Государственного бюро расследований разрешат применять оружие и физическую силу во время военного положения или режима ЧС, о принятии соответствующего законопроекта в первом чтении сообщил украинский депутат Ярослав Железняк."Наделение лиц рядового и руководящего состава Государственного бюро расследований правом применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие во время действия чрезвычайного или военного положения - (принят) за основу", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813219509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Сотрудникам украинского Госбюро расследований разрешат применять оружие
Сотрудникам украинского Госбюро расследований разрешат применять оружие во время режима ЧС