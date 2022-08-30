https://ria.ru/20220830/oruzhie-1813223856.html

Сотрудникам украинского Госбюро расследований разрешат применять оружие

Сотрудникам украинского Госбюро расследований разрешат применять оружие - РИА Новости, 30.08.2022

Сотрудникам украинского Госбюро расследований разрешат применять оружие

Сотрудникам украинского Государственного бюро расследований разрешат применять оружие и физическую силу во время военного положения или режима ЧС, о принятии... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:22

2022-08-30T17:22

2022-08-30T17:22

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудникам украинского Государственного бюро расследований разрешат применять оружие и физическую силу во время военного положения или режима ЧС, о принятии соответствующего законопроекта в первом чтении сообщил украинский депутат Ярослав Железняк."Наделение лиц рядового и руководящего состава Государственного бюро расследований правом применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие во время действия чрезвычайного или военного положения - (принят) за основу", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220830/ukraina-1813219509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, верховная рада украины