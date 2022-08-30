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Пушилин: США могут поставить Киеву оружие с дальностью до 300 километров

Пушилин: США могут поставить Киеву оружие с дальностью до 300 километров - РИА Новости, 30.08.2022

Пушилин: США могут поставить Киеву оружие с дальностью до 300 километров

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поступает информация о готовности США поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, если это произойдет,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:09

2022-08-30T13:09

2022-08-30T13:23

специальная военная операция на украине

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сша

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поступает информация о готовности США поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, если это произойдет, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики."Сейчас поступает информация, что американцы все же готовы поставить вооружение, которое может стрелять на расстояние 300 километров. Соответственно, это не оставит нам никаких шансов, чтобы не отодвигать и на это расстояние. Чем сильнее и дальнобойнее оружие у украинского режима, тем больше нам предстоит отодвигать украинский режим.. от наших городов, от наших народов", - сказал Пушилин иностранным журналистам, видео опубликовано в Telegram-канале мининформации ДНР.Глава ДНР отметил, что, по его мнению, линию фронта надо отодвигать от границ минимум на 70 километров. "Пушилин ...объяснил, что после полного освобождения территории республики, с учетом того вооружения, которое есть на данный момент у украинских силовиков, линию фронта необходимо отодвигать от границ ДНР минимум на 70 км", - сообщается в Telegram-канале мининформации ДНР.

https://ria.ru/20220829/donory-1812916343.html

киев

сша

донецкая народная республика

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в мире, киев, сша, донецкая народная республика