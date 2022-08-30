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Пушилин: США могут поставить Киеву оружие с дальностью до 300 километров
Пушилин: США могут поставить Киеву оружие с дальностью до 300 километров - РИА Новости, 30.08.2022
Пушилин: США могут поставить Киеву оружие с дальностью до 300 километров
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поступает информация о готовности США поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, если это произойдет,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:09
2022-08-30T13:09
2022-08-30T13:23
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поступает информация о готовности США поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, если это произойдет, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики."Сейчас поступает информация, что американцы все же готовы поставить вооружение, которое может стрелять на расстояние 300 километров. Соответственно, это не оставит нам никаких шансов, чтобы не отодвигать и на это расстояние. Чем сильнее и дальнобойнее оружие у украинского режима, тем больше нам предстоит отодвигать украинский режим.. от наших городов, от наших народов", - сказал Пушилин иностранным журналистам, видео опубликовано в Telegram-канале мининформации ДНР.Глава ДНР отметил, что, по его мнению, линию фронта надо отодвигать от границ минимум на 70 километров. "Пушилин ...объяснил, что после полного освобождения территории республики, с учетом того вооружения, которое есть на данный момент у украинских силовиков, линию фронта необходимо отодвигать от границ ДНР минимум на 70 км", - сообщается в Telegram-канале мининформации ДНР.
https://ria.ru/20220829/donory-1812916343.html
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в мире, киев, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Донецкая Народная Республика
13:09 30.08.2022 (обновлено: 13:23 30.08.2022)
Пушилин: США могут поставить Киеву оружие с дальностью до 300 километров
Пушилин: США могут поставить Украине оружие с дальностью стрельбы 300 километров