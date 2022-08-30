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В Башкирии остановили автомобиль со страйкбольным оружием

В Башкирии остановили автомобиль со страйкбольным оружием - РИА Новости, 30.08.2022

В Башкирии остановили автомобиль со страйкбольным оружием

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под Уфой, багажник которого был набит оружием – впоследствии выяснилось, что это "мягкая пневматика" для страйкбола,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:52

2022-08-30T11:52

2022-08-30T11:52

россия

происшествия

республика башкортостан

гибдд мвд рф

уфимский район

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УФА, 30 авг – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под Уфой, багажник которого был набит оружием – впоследствии выяснилось, что это "мягкая пневматика" для страйкбола, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.Ранее в социальных сетях появились фотографии автомобиля с багажником, где лежало множество автоматов и гранат - или как минимум предметов, очень на них похожих. Кроме того, на фотографиях запечатлена военная амуниция.В МВД по региону агентству рассказали, что сотрудники ГИБДД в Уфимском районе для проверки остановили автомобиль Audi и при осмотре в багажнике машины нашли "предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием"."На место выехала следственно-оперативная группа. В процессе осмотра выяснилось, что данное страйкбольное оружие опасности не представляет", - пояснили в ведомстве.Страйкбол является командной военно-тактической игрой, в которой применяют специально разработанную "мягкую пневматику". Является в России официально признанным видом спорта.

https://ria.ru/20210922/student-1751363219.html

россия

республика башкортостан

уфимский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика башкортостан, гибдд мвд рф, уфимский район