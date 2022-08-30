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В Башкирии остановили автомобиль со страйкбольным оружием - РИА Новости, 30.08.2022
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В Башкирии остановили автомобиль со страйкбольным оружием
В Башкирии остановили автомобиль со страйкбольным оружием - РИА Новости, 30.08.2022
В Башкирии остановили автомобиль со страйкбольным оружием
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под Уфой, багажник которого был набит оружием – впоследствии выяснилось, что это "мягкая пневматика" для страйкбола,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:52
2022-08-30T11:52
россия
происшествия
республика башкортостан
гибдд мвд рф
уфимский район
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УФА, 30 авг – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под Уфой, багажник которого был набит оружием – впоследствии выяснилось, что это "мягкая пневматика" для страйкбола, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.Ранее в социальных сетях появились фотографии автомобиля с багажником, где лежало множество автоматов и гранат - или как минимум предметов, очень на них похожих. Кроме того, на фотографиях запечатлена военная амуниция.В МВД по региону агентству рассказали, что сотрудники ГИБДД в Уфимском районе для проверки остановили автомобиль Audi и при осмотре в багажнике машины нашли "предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием"."На место выехала следственно-оперативная группа. В процессе осмотра выяснилось, что данное страйкбольное оружие опасности не представляет", - пояснили в ведомстве.Страйкбол является командной военно-тактической игрой, в которой применяют специально разработанную "мягкую пневматику". Является в России официально признанным видом спорта.
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россия
республика башкортостан
уфимский район
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россия, происшествия, республика башкортостан, гибдд мвд рф, уфимский район
Россия, Происшествия, Республика Башкортостан, ГИБДД МВД РФ, Уфимский район
11:52 30.08.2022
 
В Башкирии остановили автомобиль со страйкбольным оружием

Под Уфой остановили автомобиль с "мягкой пневматикой" для страйкбола

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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УФА, 30 авг – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под Уфой, багажник которого был набит оружием – впоследствии выяснилось, что это "мягкая пневматика" для страйкбола, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее в социальных сетях появились фотографии автомобиля с багажником, где лежало множество автоматов и гранат - или как минимум предметов, очень на них похожих. Кроме того, на фотографиях запечатлена военная амуниция.
В МВД по региону агентству рассказали, что сотрудники ГИБДД в Уфимском районе для проверки остановили автомобиль Audi и при осмотре в багажнике машины нашли "предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием".
"На место выехала следственно-оперативная группа. В процессе осмотра выяснилось, что данное страйкбольное оружие опасности не представляет", - пояснили в ведомстве.
Страйкбол является командной военно-тактической игрой, в которой применяют специально разработанную "мягкую пневматику". Является в России официально признанным видом спорта.
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РоссияПроисшествияРеспублика БашкортостанГИБДД МВД РФУфимский район
 
 
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