https://ria.ru/20220830/oruzhie-1813046627.html
Китай потребовал от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню
Китай потребовал от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 30.08.2022
Китай потребовал от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню
Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и отказались от контактов с Тайбэем по военной линии, чтобы избежать дальнейшего роста... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T03:16
2022-08-30T03:16
2022-08-30T07:22
в мире
китай
сша
тайвань
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и отказались от контактов с Тайбэем по военной линии, чтобы избежать дальнейшего роста напряженности в регионе, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.Как сообщила ранее газета Politico со ссылкой на неназванные источники, президент США Джо Байден намерен в скором времени обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. По ее данным, речь идет о 60 противокорабельных ракетах AGM-84K Harpoon Block II и порядка 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder.Дипломат призвал США "немедленно прекратить продажу оружия Тайваню и контакты с ним по военной линии, перестать создавать факторы, которые способны спровоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе, и на деле подкрепить заявление правительства США о неприятии независимости Тайваня".При этом Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай "будет и впредь принимать решительные и действенные меры в целях твердой защиты своего суверенитета и интересов в сфере безопасности".В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен продолжать оказывать помощь Тайваню в сфере безопасности, хотя США по-прежнему не поддерживают идею обретения им независимости.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай, в состав которого формально входит остров, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма.В качестве ответа Пекин провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, против самой Пелоси также введены санкции.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220829/korabli-1813036388.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, китай, сша, тайвань
В мире, Китай, США, Тайвань
03:16 30.08.2022 (обновлено: 07:22 30.08.2022)
Китай потребовал от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню
Представитель посольства КНР Пэнъюй призвал США прекратить продажу оружия Тайваню
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и отказались от контактов с Тайбэем по военной линии, чтобы избежать дальнейшего роста напряженности в регионе, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Как сообщила ранее газета Politico со ссылкой на неназванные источники, президент США Джо Байден
намерен в скором времени обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. По ее данным, речь идет о 60 противокорабельных ракетах AGM-84K Harpoon Block II и порядка 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder.
"Продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, поощряет сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и ведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе", - сказал Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать информацию о готовящейся продаже вооружений.
Дипломат призвал США "немедленно прекратить продажу оружия Тайваню
и контакты с ним по военной линии, перестать создавать факторы, которые способны спровоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе, и на деле подкрепить заявление правительства США
о неприятии независимости Тайваня".
При этом Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай "будет и впредь принимать решительные и действенные меры в целях твердой защиты своего суверенитета и интересов в сфере безопасности".
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
заявил, что Вашингтон
намерен продолжать оказывать помощь Тайваню в сфере безопасности, хотя США по-прежнему не поддерживают идею обретения им независимости.
Ситуация вокруг Тайваня
обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай
, в состав которого формально входит остров, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма.
В качестве ответа Пекин провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, против самой Пелоси также введены санкции.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.