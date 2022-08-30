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Общественники и депутаты важны при благоустройстве Омска, заявил Бурков - РИА Новости, 30.08.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220830/omsk-1813118599.html
Общественники и депутаты важны при благоустройстве Омска, заявил Бурков
Общественники и депутаты важны при благоустройстве Омска, заявил Бурков - РИА Новости, 30.08.2022
Общественники и депутаты важны при благоустройстве Омска, заявил Бурков
"Связка" общественных организаций, депутатов и бизнеса очень важна строящимся районам Омска, чтобы они не превратились в каменные джунгли, а благоустраивались в РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:19
2022-08-30T13:19
омская область
омск
общество
александр бурков
омская область
россия
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ОМСК, 30 авг – РИА Новости. "Связка" общественных организаций, депутатов и бизнеса очень важна строящимся районам Омска, чтобы они не превратились в каменные джунгли, а благоустраивались в соответствии с пожеланиями жителей, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.Во вторник глава региона завершил рабочую поездку в Кировский округ Омска. Он объехал спальные районы, посетил социально значимые объекты и общественные пространства. В частности, побывал в микрорайоне "Авангард", оценил ход дорожных работ по реконструкции улицы Крупской, готовность к сдаче нового общественного пространства "Бульвар Веретено" и открытию в школе №151 детского технопарка "Кванториум"."Это самый молодой округ в городе, самый быстрорастущий и развивающийся. Это округ, где наибольшими темпами идет строительство жилья. Нам сегодня важно, чтобы мы не превратились в каменные джунгли, и поэтому сегодня так важна связка общественных организаций и депутатов, связка с бизнесом, чтобы спальные кварталы не просто застраивалась, а были территории для отдыха, занятий спортом, дополнительным образованием, культурой, творчеством. Это ключевое", - отметил Бурков.В школе №151 губернатору доложили, что родители с нетерпением ждут открытия школьного технопарка, но при этом поднимают и другую проблему: подходы к двум школам плохо освещены."В результате обследования выявлено, что подход к школе №151 линия наружного освещения в нерабочем состоянии, 16 августа восстановлены две опоры и два светильника. Также выявлено, что подход к гимназии №140 недостаточно освещен, работы по установке дополнительного светильника запланированы на 30 августа", - сообщила губернатору представитель АО "Омскэлектро" Светлана Хиневич.Александр Бурков сообщил, что при поддержке регионального правительства, администрации города, ресурсов федеральных программ и нацпроектов в Кировском округе и в целом в Омске появляются ультрасовременные объекты дополнительного образования по естественным наукам, робототехнике. Параллельно решаются вопросы благоустройства как целых микрорайонов, так и микроучастков, таких как как двор, придомовая территория, подъезд.
https://ria.ru/20220830/omsk-1813063556.html
https://ria.ru/20220829/blagoustroystvo-1812880517.html
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омск, общество, александр бурков, омская область, россия
Омская область , Омск, Общество, Александр Бурков, Омская область, Россия
13:19 30.08.2022
 
Общественники и депутаты важны при благоустройстве Омска, заявил Бурков

Бурков: "связка" общественников, депутатов и бизнеса очень важна строящимся районам Омска

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 30 авг – РИА Новости. "Связка" общественных организаций, депутатов и бизнеса очень важна строящимся районам Омска, чтобы они не превратились в каменные джунгли, а благоустраивались в соответствии с пожеланиями жителей, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.
Во вторник глава региона завершил рабочую поездку в Кировский округ Омска. Он объехал спальные районы, посетил социально значимые объекты и общественные пространства. В частности, побывал в микрорайоне "Авангард", оценил ход дорожных работ по реконструкции улицы Крупской, готовность к сдаче нового общественного пространства "Бульвар Веретено" и открытию в школе №151 детского технопарка "Кванториум".
Омск - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
09:43Омская область
Левобережье Иртыша в Омске может стать новым центром города
"Это самый молодой округ в городе, самый быстрорастущий и развивающийся. Это округ, где наибольшими темпами идет строительство жилья. Нам сегодня важно, чтобы мы не превратились в каменные джунгли, и поэтому сегодня так важна связка общественных организаций и депутатов, связка с бизнесом, чтобы спальные кварталы не просто застраивалась, а были территории для отдыха, занятий спортом, дополнительным образованием, культурой, творчеством. Это ключевое", - отметил Бурков.
В школе №151 губернатору доложили, что родители с нетерпением ждут открытия школьного технопарка, но при этом поднимают и другую проблему: подходы к двум школам плохо освещены.
"В результате обследования выявлено, что подход к школе №151 линия наружного освещения в нерабочем состоянии, 16 августа восстановлены две опоры и два светильника. Также выявлено, что подход к гимназии №140 недостаточно освещен, работы по установке дополнительного светильника запланированы на 30 августа", - сообщила губернатору представитель АО "Омскэлектро" Светлана Хиневич.
Александр Бурков сообщил, что при поддержке регионального правительства, администрации города, ресурсов федеральных программ и нацпроектов в Кировском округе и в целом в Омске появляются ультрасовременные объекты дополнительного образования по естественным наукам, робототехнике. Параллельно решаются вопросы благоустройства как целых микрорайонов, так и микроучастков, таких как как двор, придомовая территория, подъезд.
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Минстрой поддержит благоустройство набережной Иртыша в Омске
 
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