Рейтинг@Mail.ru
Почти 30 случаев нарушений правил охоты выявили в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220830/okhota-1813179596.html
Почти 30 случаев нарушений правил охоты выявили в Подмосковье
Почти 30 случаев нарушений правил охоты выявили в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2022
Почти 30 случаев нарушений правил охоты выявили в Подмосковье
Почти 30 случаев незаконной охоты выявили на территории Московской области за прошедшие два дня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:26
2022-08-30T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шатура
луховицы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152122/95/1521229560_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_6fd1ac301077b21f43a6212b9315b0d2.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Почти 30 случаев незаконной охоты выявили на территории Московской области за прошедшие два дня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.Летне-осенняя охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь в Подмосковье традиционно разрешена со второй субботы августа. Сезон длится до 30 ноября. В связи с пожароопасной обстановкой в лесах, власти Московской области ввели временный запрет на охоту в лесах региона. Ограничения продлятся до 1 сентября."В течение двух суток контрольно-надзорные мероприятия проводились в большинстве городских округов. В результате выявлено 27 случаев незаконной охоты в городских округах Шатура, Луховицы, Орехово-Зуевском, Егорьевск, Богородском, Воскресенск, Щелково, Можайском и Сергиево-Посадском. На всех нарушителей составлены административные протоколы, их выпроводили из охотничьих угодий", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.Он напомнил, что нарушение правил охоты влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812298910.html
московская область (подмосковье)
шатура
луховицы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152122/95/1521229560_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_b4ec15d55422300cd3b02ae59c3158f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), шатура, луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура, Луховицы
15:26 30.08.2022
 

Почти 30 случаев нарушений правил охоты выявили в Подмосковье

© Depositphotos / TylinekОхотничье ружье
Охотничье ружье - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Depositphotos / Tylinek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Почти 30 случаев незаконной охоты выявили на территории Московской области за прошедшие два дня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Летне-осенняя охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь в Подмосковье традиционно разрешена со второй субботы августа. Сезон длится до 30 ноября. В связи с пожароопасной обстановкой в лесах, власти Московской области ввели временный запрет на охоту в лесах региона. Ограничения продлятся до 1 сентября.
"В течение двух суток контрольно-надзорные мероприятия проводились в большинстве городских округов. В результате выявлено 27 случаев незаконной охоты в городских округах Шатура, Луховицы, Орехово-Зуевском, Егорьевск, Богородском, Воскресенск, Щелково, Можайском и Сергиево-Посадском. На всех нарушителей составлены административные протоколы, их выпроводили из охотничьих угодий", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.
Он напомнил, что нарушение правил охоты влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.
Лес в Щелковском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 13:46Новости Подмосковья
Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ШатураЛуховицы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала