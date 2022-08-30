https://ria.ru/20220830/okhota-1813179596.html
Почти 30 случаев нарушений правил охоты выявили в Подмосковье
Почти 30 случаев нарушений правил охоты выявили в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2022
Почти 30 случаев нарушений правил охоты выявили в Подмосковье
Почти 30 случаев незаконной охоты выявили на территории Московской области за прошедшие два дня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:26
2022-08-30T15:26
2022-08-30T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шатура
луховицы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152122/95/1521229560_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_6fd1ac301077b21f43a6212b9315b0d2.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Почти 30 случаев незаконной охоты выявили на территории Московской области за прошедшие два дня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.Летне-осенняя охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь в Подмосковье традиционно разрешена со второй субботы августа. Сезон длится до 30 ноября. В связи с пожароопасной обстановкой в лесах, власти Московской области ввели временный запрет на охоту в лесах региона. Ограничения продлятся до 1 сентября."В течение двух суток контрольно-надзорные мероприятия проводились в большинстве городских округов. В результате выявлено 27 случаев незаконной охоты в городских округах Шатура, Луховицы, Орехово-Зуевском, Егорьевск, Богородском, Воскресенск, Щелково, Можайском и Сергиево-Посадском. На всех нарушителей составлены административные протоколы, их выпроводили из охотничьих угодий", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.Он напомнил, что нарушение правил охоты влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812298910.html
московская область (подмосковье)
шатура
луховицы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152122/95/1521229560_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_b4ec15d55422300cd3b02ae59c3158f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), шатура, луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура, Луховицы