https://ria.ru/20220830/okhota-1813179596.html

Почти 30 случаев нарушений правил охоты выявили в Подмосковье

Почти 30 случаев нарушений правил охоты выявили в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2022

Почти 30 случаев нарушений правил охоты выявили в Подмосковье

Почти 30 случаев незаконной охоты выявили на территории Московской области за прошедшие два дня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:26

2022-08-30T15:26

2022-08-30T15:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

шатура

луховицы

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Почти 30 случаев незаконной охоты выявили на территории Московской области за прошедшие два дня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.Летне-осенняя охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь в Подмосковье традиционно разрешена со второй субботы августа. Сезон длится до 30 ноября. В связи с пожароопасной обстановкой в лесах, власти Московской области ввели временный запрет на охоту в лесах региона. Ограничения продлятся до 1 сентября."В течение двух суток контрольно-надзорные мероприятия проводились в большинстве городских округов. В результате выявлено 27 случаев незаконной охоты в городских округах Шатура, Луховицы, Орехово-Зуевском, Егорьевск, Богородском, Воскресенск, Щелково, Можайском и Сергиево-Посадском. На всех нарушителей составлены административные протоколы, их выпроводили из охотничьих угодий", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.Он напомнил, что нарушение правил охоты влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812298910.html

московская область (подмосковье)

шатура

луховицы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), шатура, луховицы