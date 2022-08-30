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Одноклассники запустили монетизацию для групп с видеоконтентом - РИА Новости, 30.08.2022
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Одноклассники запустили монетизацию для групп с видеоконтентом
Одноклассники запустили монетизацию для групп с видеоконтентом - РИА Новости, 30.08.2022
Одноклассники запустили монетизацию для групп с видеоконтентом
Одноклассники запускают первую общедоступную программу монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать на показе... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:56
2022-08-30T14:56
одноклассники
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Одноклассники запускают первую общедоступную программу монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать на показе рекламы. Сегодня соцсеть открыла подачу заявок на участие в программе. Присоединиться к ней могут группы с более 1000 участников, которые публикуют видео длиннее 1 минуты, имеют хотя бы один ролик с 10 000 просмотров, и общее количество просмотров видео за последний месяц —&nbsp;не менее 10 000. Также контент должен соответствовать правилам программы, быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права.&nbsp; Подать заявку может только администратор группы через специальное мини-приложение. Команда социальной сети проверит анкету, опубликованный контент и пришлет уведомление с результатом.&nbsp;После успешного прохождения в программу группа будет получать доход с каждого показа рекламы в видео. Видео — один из самых популярных форматов в Одноклассниках, он собирает более 700 млн просмотров в сутки. В программу монетизации смогут попасть как уже популярные авторы на платформе, так и создатели новых групп.
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одноклассники
Одноклассники
14:56 30.08.2022
 

Одноклассники запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка социальной сети "Одноклассники" на экране мобильного телефона
Иконка социальной сети Одноклассники на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Одноклассники запускают первую общедоступную программу монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать на показе рекламы. Сегодня соцсеть открыла подачу заявок на участие в программе.
Присоединиться к ней могут группы с более 1000 участников, которые публикуют видео длиннее 1 минуты, имеют хотя бы один ролик с 10 000 просмотров, и общее количество просмотров видео за последний месяц — не менее 10 000. Также контент должен соответствовать правилам программы, быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права. 
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Подать заявку может только администратор группы через специальное мини-приложение. Команда социальной сети проверит анкету, опубликованный контент и пришлет уведомление с результатом. После успешного прохождения в программу группа будет получать доход с каждого показа рекламы в видео.

Видео — один из самых популярных форматов в Одноклассниках, он собирает более 700 млн просмотров в сутки. В программу монетизации смогут попасть как уже популярные авторы на платформе, так и создатели новых групп.
 
Одноклассники
 
 
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