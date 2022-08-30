https://ria.ru/20220830/odnoklassniki-1813163683.html

Одноклассники запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

Одноклассники запустили монетизацию для групп с видеоконтентом - РИА Новости, 30.08.2022

Одноклассники запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

Одноклассники запускают первую общедоступную программу монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать на показе... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:56

2022-08-30T14:56

2022-08-30T14:56

одноклассники

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Одноклассники запускают первую общедоступную программу монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать на показе рекламы. Сегодня соцсеть открыла подачу заявок на участие в программе. Присоединиться к ней могут группы с более 1000 участников, которые публикуют видео длиннее 1 минуты, имеют хотя бы один ролик с 10 000 просмотров, и общее количество просмотров видео за последний месяц — не менее 10 000. Также контент должен соответствовать правилам программы, быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права. Подать заявку может только администратор группы через специальное мини-приложение. Команда социальной сети проверит анкету, опубликованный контент и пришлет уведомление с результатом. После успешного прохождения в программу группа будет получать доход с каждого показа рекламы в видео. Видео — один из самых популярных форматов в Одноклассниках, он собирает более 700 млн просмотров в сутки. В программу монетизации смогут попасть как уже популярные авторы на платформе, так и создатели новых групп.

https://ria.ru/20220728/odnoklassniki-1805519728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники