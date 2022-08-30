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Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии - РИА Новости, 30.08.2022
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Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии
Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии - РИА Новости, 30.08.2022
Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии
Прокурор Борис Локтионов в прениях сторон потребовал приговорить советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова к 24 годам по делу о госизмене, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:40
2022-08-30T17:37
происшествия
иван сафронов
африка
россия
сша
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Прокурор Борис Локтионов в прениях сторон потребовал приговорить советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова к 24 годам по делу о госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев."Прокурор попросил приговорить Ивана к 24 годам колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства.По его словам, обвинение также просит назначить Сафронову штраф в 500 тысяч рублей, "конфисковать полученные преступным путем доходы" и добавить двухлетнее ограничение свободы после освобождения — в частности, запрет посещать определенные места, обязанность регулярно отмечаться в инспекции.Дело слушается в закрытом от публики режиме.Сафронова, до перехода в "Роскосмос" занимавшегося военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", задержали 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонке одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, как заявил адвокат, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ.Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.По данным Генпрокуратуры России, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами — участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
https://ria.ru/20220829/safronov-1812839184.html
https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805163619.html
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происшествия, иван сафронов, африка, россия, сша, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Иван Сафронов, Африка, Россия, США, Роскосмос, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:40 30.08.2022 (обновлено: 17:37 30.08.2022)
 
Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии

Прокурор запросил 24 года колонии для Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене

© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаИван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время заседания в Московском городском суде. 30 августа 2022
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время заседания в Московском городском суде. 30 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время заседания в Московском городском суде. 30 августа 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Прокурор Борис Локтионов в прениях сторон потребовал приговорить советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова к 24 годам по делу о госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.
"Прокурор попросил приговорить Ивана к 24 годам колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства.
Журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:57
Адвокат Сафронова рассказал о показаниях свидетеля обвинения Воронина
По его словам, обвинение также просит назначить Сафронову штраф в 500 тысяч рублей, "конфисковать полученные преступным путем доходы" и добавить двухлетнее ограничение свободы после освобождения — в частности, запрет посещать определенные места, обязанность регулярно отмечаться в инспекции.
Дело слушается в закрытом от публики режиме.
Сафронова, до перехода в "Роскосмос" занимавшегося военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", задержали 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонке одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
Кроме того, как заявил адвокат, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 18:38
Борисов не увольнял советника главы "Роскосмоса" Сафронова
Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.
По данным Генпрокуратуры России, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами — участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
Журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 12:55
В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым
 
ПроисшествияИван СафроновАфрикаРоссияСШАРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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