https://ria.ru/20220830/obvinenie-1813155747.html

Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии

Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии - РИА Новости, 30.08.2022

Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии

Прокурор Борис Локтионов в прениях сторон потребовал приговорить советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова к 24 годам по делу о госизмене, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:40

2022-08-30T14:40

2022-08-30T17:37

происшествия

иван сафронов

африка

россия

сша

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Прокурор Борис Локтионов в прениях сторон потребовал приговорить советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова к 24 годам по делу о госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев."Прокурор попросил приговорить Ивана к 24 годам колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства.По его словам, обвинение также просит назначить Сафронову штраф в 500 тысяч рублей, "конфисковать полученные преступным путем доходы" и добавить двухлетнее ограничение свободы после освобождения — в частности, запрет посещать определенные места, обязанность регулярно отмечаться в инспекции.Дело слушается в закрытом от публики режиме.Сафронова, до перехода в "Роскосмос" занимавшегося военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", задержали 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонке одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, как заявил адвокат, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ.Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.По данным Генпрокуратуры России, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами — участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.

https://ria.ru/20220829/safronov-1812839184.html

https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805163619.html

https://ria.ru/20220518/sud-1789211865.html

африка

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, иван сафронов, африка, россия, сша, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)