Власти Энергодара хотят подарить миссии МАГАТЭ осколки от снарядов ВСУ
Власти Энергодара хотят подарить миссии МАГАТЭ коллекцию осколков от украинских снарядов
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceФрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Фрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР, 30 авг - РАИ Новости. В администрации Энергодара собрали "коллекцию" осколков снарядов, которыми украинские военные обстреливают город, эти осколки хотят подарить миссии МАГАТЭ.
"Осколки эти все мы собирали на местах обстрелов районов Энергодара и расположенных рядом населенных пунктов. Вот такие страшные фрагменты снарядов украинских боевиков были рядом с жилыми домами. Так как мы собирали это в нерабочее время, готовы подарить эту коллекцию представителям МАГАТЭ", - рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Энергодара.
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Во вторник украинские военизированные формирования выпустили по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории более 20 снарядов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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