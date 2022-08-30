https://ria.ru/20220830/obstrely-1813210989.html

Власти Энергодара хотят подарить миссии МАГАТЭ осколки от снарядов ВСУ

Власти Энергодара хотят подарить миссии МАГАТЭ осколки от снарядов ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022

Власти Энергодара хотят подарить миссии МАГАТЭ осколки от снарядов ВСУ

В администрации Энергодара собрали "коллекцию" осколков снарядов, которыми украинские военные обстреливают город, эти осколки хотят подарить миссии МАГАТЭ. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:50

2022-08-30T16:50

2022-08-30T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

магатэ

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808503600_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_5332b594f87d5043c1aa2f8dd2b16bb5.jpg

ЭНЕРГОДАР, 30 авг - РАИ Новости. В администрации Энергодара собрали "коллекцию" осколков снарядов, которыми украинские военные обстреливают город, эти осколки хотят подарить миссии МАГАТЭ."Осколки эти все мы собирали на местах обстрелов районов Энергодара и расположенных рядом населенных пунктов. Вот такие страшные фрагменты снарядов украинских боевиков были рядом с жилыми домами. Так как мы собирали это в нерабочее время, готовы подарить эту коллекцию представителям МАГАТЭ", - рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Энергодара.Во вторник украинские военизированные формирования выпустили по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории более 20 снарядов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220826/aes-1812168776.html

https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины