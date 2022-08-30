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Власти Энергодара хотят подарить миссии МАГАТЭ осколки от снарядов ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/obstrely-1813210989.html
Власти Энергодара хотят подарить миссии МАГАТЭ осколки от снарядов ВСУ
Власти Энергодара хотят подарить миссии МАГАТЭ осколки от снарядов ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
Власти Энергодара хотят подарить миссии МАГАТЭ осколки от снарядов ВСУ
В администрации Энергодара собрали "коллекцию" осколков снарядов, которыми украинские военные обстреливают город, эти осколки хотят подарить миссии МАГАТЭ. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:50
2022-08-30T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР, 30 авг - РАИ Новости. В администрации Энергодара собрали "коллекцию" осколков снарядов, которыми украинские военные обстреливают город, эти осколки хотят подарить миссии МАГАТЭ."Осколки эти все мы собирали на местах обстрелов районов Энергодара и расположенных рядом населенных пунктов. Вот такие страшные фрагменты снарядов украинских боевиков были рядом с жилыми домами. Так как мы собирали это в нерабочее время, готовы подарить эту коллекцию представителям МАГАТЭ", - рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Энергодара.Во вторник украинские военизированные формирования выпустили по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории более 20 снарядов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20220826/aes-1812168776.html
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в мире, энергодар, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
16:50 30.08.2022
 
Власти Энергодара хотят подарить миссии МАГАТЭ осколки от снарядов ВСУ

Власти Энергодара хотят подарить миссии МАГАТЭ коллекцию осколков от украинских снарядов

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceФрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Фрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Фрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 30 авг - РАИ Новости. В администрации Энергодара собрали "коллекцию" осколков снарядов, которыми украинские военные обстреливают город, эти осколки хотят подарить миссии МАГАТЭ.
"Осколки эти все мы собирали на местах обстрелов районов Энергодара и расположенных рядом населенных пунктов. Вот такие страшные фрагменты снарядов украинских боевиков были рядом с жилыми домами. Так как мы собирали это в нерабочее время, готовы подарить эту коллекцию представителям МАГАТЭ", - рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Энергодара.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 08:00
На Запорожскую АЭС едут ревизоры: чем это грозит Украине и Западу
Во вторник украинские военизированные формирования выпустили по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории более 20 снарядов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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